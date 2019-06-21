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Фото: Ford

Ford покажет новый вариант купе GT в Гудвуде

Компания Ford представит новый вариант спорткара GT в июле 2019 года, сообщает американский автопроизводитель.

Судя по единственному изображению-тизеру новинки, речь может идти как об экстремальном дорожном варианте спорткара, так и о гоночной модификации Ford GT. На это указывает наличие массивного антикрыла сзади.

Напомним, в линейке Ford GT уже существует облегченная версия Carbon Series, которую показали в октябре 2018 года. Новый вариант модели представят 4 июля в рамках Goodwood Festival of Speed.

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