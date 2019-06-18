Коленками назад

Робот, доставляющий покупки из машины до двери дома - прежде недостающее звено между автономным автомобилем и покупателем интернет-магазина.

За последние десять лет люди стали регулярно совершать покупки в интернет-магазинах, в связи с чем почтовые службы многих стран буквально выбиваются из сил. В США, например, за прошедший 2018 год почта доставила более 6 млрд посылок. Чтобы помочь решить эту проблему, компания Ford объединилась с фирмой Agility Robotics и разработала уникального помощника по доставке - робота Digit-1. Внешне Digit-1 чем-то напоминает "плохого" робота из фильма "Робот-полицейский", но на самом деле он добрый. В самоуправляемом автомобиле, что развозит товары по адресам, он "сидит" в сложенном положении и не занимает лишнего места. Как только дверь фургона автоматически открывается на парковке, робот, распрямляясь, буквально выстреливает наружу. Берет нужную упаковку и отправляется к нужной двери. Он оснащен лидаром и стереокамерами, а кроме того, связан с системой управления автомобиля и, пользуясь загруженными туда картами, запрограммирован ходить на порядочные расстояния. Ведь такое порой случается в действительности, когда автомобиль не может подъехать прямо к двери. Достигнув нужной двери, робот опускает на порог свою ношу. В этот момент, что интересно, его колени складываются назад и не задевают габаритную упаковку.