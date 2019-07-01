ФАС одобрила создание СП Ford и «Соллерс»

ФАС одобрила ходатайство «Соллерс» и Ford о совместном участии в совместном предприятии (СП) компаний для работы на российском рынке. С учетом положений акционерного соглашения ходатайство было удовлетсворено строго до достижения срока окупаемости совместных инвестиций, то есть в течение семи лет. В «Соллерс», в свою очередь, сообщили, что обновленное СП с 1 июля официально начало операционную деятельность.

В январе Ford объявил масштабную реорганизацию бизнеса в Европе, которая коснется и РФ, а в марте 2019 года американский концерн и «Соллерс» сообщили об изменениях структуры СП Ford Sollers и уходе Ford из легкового сегмента в РФ. Компания сохранит производство модели Transit на базе завода в Елабуге (Татарстан) — «Соллерс» будет развивать ее в рамках специнвестконтракта (СПИК, дает налоговые льготы в обмен на инвестиции), куда также вошли модели УАЗ. Остальные два завода компании планируется продать.

«Соллерс» стал контролирующим акционером компании Ford Sollers Netherlands B.V., купив 51% в ней у Ford за $75 млн. Ранее сделку одобрил совет директоров «Соллерса». Таким образом, компании поменялись ролями, поскольку до сих пор с 2015 года именно американская компания была контролирующим акционером в этой структуре. При этом «Соллерс» смог заработать на разрыве партнерства с Ford: ранее компания реализовала заключенный в 2015 году опцион на продажу своей доли в СП с американской компанией, получив $135 млн.

Также, согласно решению ФАС, «Соллерс» приобрел права, позволяющие определять условия работы «Форд Соллерс Холдинг» (по данным «СПАРК-Интерфакса», на 100% принадлежит Ford Sollers Netherlands B.V.), а также его «дочкой» ООО «ФС Елабуга» и дочерней компанией этой структуры ООО «Форд Соллерс Автокомпоненты». Сделка не приведет к ограничению конкуренции, посчитали в антимонопольной службе.

Производство Ford Transit продолжается на заводе Ford Sollers в особой экономической зоне «Алабуга» (г.Елабуга, Татарстан) по технологии полного цикла, включая сварку и окраску, сообщили в «Соллерс». В планах СП увеличить объемы производства и нарастить долю в сегменте. В январе--мае было реализовано более 4 тыс. автомобилей Transit, что соответствует 15% доле в сегменте двухтонного коммерческого транспорта, уточнили в концерне.

Подробнее о создании СП — в публикации “Ъ” «Ford доплатил "Соллерс" за участие».

Ольга Никитина