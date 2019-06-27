Ford сократит 12 тыс. рабочих мест в Европе

Ford Motor сегодня, 27 июня, объявил о сокращении 12 тыс. рабочих мест в Европе к концу 2020 года. Причины — необходимость снижения расходов из-за стагнации спроса, отсутствие прибыли и ужесточение экологических требований властей к двигателям авто. Сэкономленные средства пойдут на смещение акцента производства в сторону гибридных, электрических и беспилотных автомобилей.

Компания намерена закрыть три завода в России (в Набережных Челнах, Санкт-Петербурге и Елабуге), заводы во Франции, Уэльсе и продать завод в Словакии. В результате количество предприятий автоконцерна в Европе сократится с нынешних 24 до 18. Кроме того, компания намерена закрыть уже в нынешнем году два своих офиса в Великобритании — Ford of Britain и Ford Credit Europe.

По итогам первого квартала текущего года чистая прибыль концерна сократилась на 34%, до $1,2 млрд по сравнению с $1,75 млрд за тот же период годом ранее. Выручка компании составила $40,3 млрд, сократившись на 4% в годовом выражении. При этом Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн.

Подробнее об уходе Ford из России — в публикации “Ъ” «Ford рассчитался с российскими долгами».

Кирилл Сарханянц