Группа, поющая о калифорнийской жизни и пляжах, возглавила волну появившегося тогда серф-рока. The Beach Boys просуществовала больше 50 лет. Майк Лав участвовал в создании наиболее известных композиций коллектива: Surfin' Safari, California Girls, I Get Around, Good Vibrations и других. В 1988 году The Beach Boys выпустили Kokomo, вошедшую в саундтрек к мелодраме Роджер Дональдсона «Коктейль» с Томом Крузом в главной роли.