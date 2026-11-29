Умер сооснователь The Beach Boys Майк Лав
Вокалист и автор текстов песен американской рок-группы The Beach Boys Майк Лав умер в возрасте 85 лет. О смерти музыканта сообщила его представитель Кэти Альтман, передает Rolling Stone. Летом 2025 года умер другой сооснователь группы — Брайан Уилсон.
Майк Лав родился 15 марта 1941 года в Лос-Анджелесе. Группу The Beach Boys он основал в 1961 году вместе с тремя своими троюродными братьями Брайаном, Деннисом и Карлом Уилсонами, а также с их общим другом Аланом Джардином.
Группа, поющая о калифорнийской жизни и пляжах, возглавила волну появившегося тогда серф-рока. The Beach Boys просуществовала больше 50 лет. Майк Лав участвовал в создании наиболее известных композиций коллектива: Surfin' Safari, California Girls, I Get Around, Good Vibrations и других. В 1988 году The Beach Boys выпустили Kokomo, вошедшую в саундтрек к мелодраме Роджер Дональдсона «Коктейль» с Томом Крузом в главной роли.
Майк Лав также был одним из первых музыкантов, увлекшихся трансцендентальной медитацией. Вместе с The Beatles он посетил в 1968 году центр Махариши Махеш Йоги.и настолько остался впечатлен, что после уговорил The Beach Boys пригласить гуру на совместные гастроли в США. Тема трансцендентальной медитации позднее воплотится в нескольких песнях, написанных Лавом для коллектива.