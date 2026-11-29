Нетаньяху и Эйзенкот обсудили ротацию на посту премьера Израиля
Исполняющий обязанности премьера Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер партии «Яшар» Гади Эйзенкот в воскресенье обсудили создание правительства с поочередной сменой премьеров. Переговоры прошли в военной штаб-квартире в Тель-Авиве, сообщает «Аль-Джазира».
Нетаньяху предложил сначала передать пост Эйзенкоту, а во второй половине срока правительства возглавить кабинет самому. Конкретный срок смены премьера он публично не назвал. Речь идет о совместном правительстве партий «Ликуд» и «Яшар».
«Обсуждение было деловым, обе стороны стремились преодолеть существенные разногласия»,— говорится в совместном заявлении. Среди спорных вопросов — участие министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира: по данным издания, «Ликуд» выступает за его включение, «Яшар» — против.
Президент Израиля Ицхак Герцог поручил господину Айзенкоту сформировать правительство за 28 дней, срок истекает 6 декабря. На октябрьских выборах «Яшар» господина Айзенкота и три другие партии его блока получили 48 мест, блок господина Нетаньяху — 53 из 120. Большинства нет ни у одного из них. 27 ноября господин Айзенкот обвинил «Ликуд» в затягивании переговоров и отсутствии конкретных предложений за две недели.