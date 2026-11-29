Президент Израиля Ицхак Герцог поручил господину Айзенкоту сформировать правительство за 28 дней, срок истекает 6 декабря. На октябрьских выборах «Яшар» господина Айзенкота и три другие партии его блока получили 48 мест, блок господина Нетаньяху — 53 из 120. Большинства нет ни у одного из них. 27 ноября господин Айзенкот обвинил «Ликуд» в затягивании переговоров и отсутствии конкретных предложений за две недели.