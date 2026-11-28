Рэпер Macan завершил срочную службу
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) закончил срочную службу в Росгвардии. Утром 28 ноября музыкант покинул территорию Центра специального назначения «Витязь» в подмосковной Балашихе.
За год службы 24-летний музыкант достиг звания младшего сержанта. За успехи в боевой подготовке его наградили нагрудным знаком «За отличие в службе» II степени.
Согласно расписанию гастролей, опубликованному на официальном сайте артиста, первый после окончания службы концерт Macan состоится 1 декабря в Смоленске.