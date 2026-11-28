Повреждения моста возникли после трех атак ВСУ, произошедших 16, 17 и 19 ноября. Были повреждены несущая балка одного из пролетов и одна из двух арочных конструкций. Отдельные элементы сооружения, как ожидается, удастся восстановить в течение одного-двух месяцев. Автомобильное движение по мосту пока не возобновлено, тогда как железнодорожное сообщение продолжает работать в штатном режиме.