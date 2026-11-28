Хуснуллин сообщил о готовности проекта восстановления Крымского моста
Подготовительный этап восстановления Крымского моста завершен: специалисты согласовали технические решения, определили график работ и сформировали перечень необходимых материалов. Об этом сообщил в «Максе» вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По словам вице-премьера, к реализации восстановительных мероприятий приступили в полном объеме. К проекту привлечены профильные специалисты, распределены обязанности между ответственными за проведение работ.
Ранее, 20 ноября, господин Хуснуллин сообщал, что рассматриваются два варианта ремонта сооружения, для которых проектировщики проводили необходимые расчеты.
Повреждения моста возникли после трех атак ВСУ, произошедших 16, 17 и 19 ноября. Были повреждены несущая балка одного из пролетов и одна из двух арочных конструкций. Отдельные элементы сооружения, как ожидается, удастся восстановить в течение одного-двух месяцев. Автомобильное движение по мосту пока не возобновлено, тогда как железнодорожное сообщение продолжает работать в штатном режиме.