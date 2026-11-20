Вячеслав Мильдзихов руководил городом около пяти лет. В 2021 году Собрание представителей Владикавказа избрало его главой муниципального образования и главой администрации. В 2024 году он уже покидал должность по собственному желанию: полномочия прекратили 10 сентября. Однако позднее он вернулся к руководству городом. Осенью 2024 года Вячеслав Мильдзихов вновь возглавил администрацию.