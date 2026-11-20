Мэр Владикавказа ушел в отставку
Вячеслав Мильдзихов руководил городом около пяти лет
Вячеслав Мильдзихов объявил об уходе с должности главы муниципального образования — главы администрации местного самоуправления Владикавказа. Он сообщил об этом в прощальном посте в своем Telegram-канале.
Чиновник поблагодарил жителей города, сотрудников администрации и главу Северной Осетии Сергея Меняйло. Исполнять обязанности мэра будет Тимур Караев — бывший министр ЖКХ, топлива и энергетики республики, сообщает Ossetia News.
Господин Мильдзихов назвал годы работы на посту градоначальника «насыщенными, интересными и непростыми» и поблагодарил горожан за поддержку, обратную связь и доверие. Отдельно он отметил сотрудников администрации, которые, по его словам, обеспечивали повседневную работу города.
«Работать в команде было для меня честью», — написал он о взаимодействии с Сергеем Меняйло.
В публикации чиновник не назвал причину ухода и не сообщил, чем займется после отставки. Он подчеркнул личную связь с городом:
«Владикавказ - город, в котором я родился, вырос и состоялся. Здесь живут мои дети и внуки. Он навсегда со мной, в моем сердце, и так будет всегда».
Вячеслав Мильдзихов руководил городом около пяти лет. В 2021 году Собрание представителей Владикавказа избрало его главой муниципального образования и главой администрации. В 2024 году он уже покидал должность по собственному желанию: полномочия прекратили 10 сентября. Однако позднее он вернулся к руководству городом. Осенью 2024 года Вячеслав Мильдзихов вновь возглавил администрацию.
До назначения на пост градоначальника он работал в органах власти Северной Осетии. В официальных биографических справках его связывали с республиканской администрацией и работой в сфере управления. В 2021 году депутаты городского собрания поддержали его кандидатуру на пост главы города.
Тимур Караев, которому предстоит временно руководить администрацией, ранее возглавлял региональное министерство ЖКХ, топлива и энергетики. Официальных сведений о сроках его исполнения обязанностей и процедуре избрания нового главы города пока нет. Решение о постоянном руководителе Владикавказа предстоит принять городскому собранию в соответствии с муниципальной процедурой.