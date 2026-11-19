Власти прорабатывают возможность запуска малых судов между портами Крым и Кавказ
Власти Краснодарского края совместно с Минтрансом России, Крымом и Севастополем прорабатывают возможность организации пассажирского сообщения между портами Крым и Кавказ с помощью малых судов. Также рассматривается запуск автобусов от порта Кавказ. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
По его словам, железнодорожная линия на Крымском мосту восстановлена, первый поезд отправился со станции Тамань. На время ожидания составов пассажиров обеспечивают питанием, для них продолжают работать пункты обогрева.
Вениамин Кондратьев добавил, что региональные службы оказывают необходимую помощь на месте. При необходимости в Темрюкском районе готовы предоставить гостиницы для временного размещения пассажиров. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и следить за сообщениями официальных источников.