Власти Краснодарского края совместно с Минтрансом России, Крымом и Севастополем прорабатывают возможность организации пассажирского сообщения между портами Крым и Кавказ с помощью малых судов. Также рассматривается запуск автобусов от порта Кавказ. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.