Тем временем губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал горожан, возвращающихся домой с материковой части России, пока воздержаться от поездок в сторону моста. По его словам, власти Севастополя взаимодействуют с руководством Крыма и федеральными органами власти по вопросам организации перевозок. Специалисты прорабатывают альтернативные варианты транспортного сообщения для тех, кому необходимо вернуться домой или продолжить поездку. Чиновник подчеркнул, что произошедшее не повлияло на снабжение города-героя, потому что Крымский мост практически не использовался для доставки грузов. Поставки продуктов питания, топлива и других необходимых товаров продолжаются в прежнем режиме. Советник главы Крыма Олег Крючков также отметил, что мост не является важным узлом логистических цепочек поставок продовольствия на полуостров.