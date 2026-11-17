Крымский мост попал под двойной удар
Беспилотники повредили транспортный переход через Керченский пролив
Вторую массированную атаку на Крымский мост за последние двое суток провели ВСУ. Беспилотники повредили конструкции сооружения, что привело к остановке движения автотранспорта. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, о ситуации доложено президенту России. На альтернативном маршруте — трассе Р-280, также попавшей под обстрел,— усиливаются меры безопасности.
О новом воздушном ударе ВСУ по Крымскому мосту первым сообщил в начале третьего часа ночи 17 ноября на своих официальных страницах в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов. «Противник вновь атаковал Крымский мост. На данный момент движение транспорта приостановлено. Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов»,— написал господин Аксенов. По официальным данным, которые привел Минтранс, при налете на мост никто не пострадал.
Удар по Крымскому мосту стал частью самого массового ночного налета, совершенного ВСУ: по данным Минобороны, российская система ПВО за это время сбила над разными регионами 1441 украинский беспилотник.
БПЛА повредили конструкции моста.
Об этом, в частности, сообщил Следственный комитет России, Главное следственное управление которого возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). «16 и 17 ноября украинские вооруженные формирования атаковали Крымский мост при помощи беспилотных летательных аппаратов, в результате чего имеются повреждения конструкции,— сообщили в ведомстве.— Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступлений». Проживающий на полуострове бывший народный депутат Верховной рады Олег Царев уточнил, что речь идет об одной из арок автомобильной части транспортного объекта.
Движение автотранспорта по мосту приостановлено. В Керчи оборудованы пункты временного размещения для водителей и пассажиров.
Минтранс РФ днем 17 ноября объявил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути, на втором продолжаются восстановительные работы. Во встречном направлении из Керчи поезда планировалось отправить по расписанию, как и автобусы до Керчи из Севастополя, Симферополя, Владиславовки и Семи Колодезей. В компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс» подтвердили эту информацию. Позднее в компании сообщили, что все поезда «Таврия», которые задерживались из-за повреждения дороги, прибыли в Керчь.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин в курсе ситуации.
«Никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего… В ближайшее время разработают план ремонта, его очередность и временные рамки»,— добавил господин Песков.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий повреждения Крымского моста заявил, что меры для оценки ущерба и начала восстановительных работ уже определены. Необходимо оперативно оценить сроки восстановления моста для увеличения пропускной способности альтернативных транспортных маршрутов, добавил он.
Тем временем губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал горожан, возвращающихся домой с материковой части России, пока воздержаться от поездок в сторону моста. По его словам, власти Севастополя взаимодействуют с руководством Крыма и федеральными органами власти по вопросам организации перевозок. Специалисты прорабатывают альтернативные варианты транспортного сообщения для тех, кому необходимо вернуться домой или продолжить поездку. Чиновник подчеркнул, что произошедшее не повлияло на снабжение города-героя, потому что Крымский мост практически не использовался для доставки грузов. Поставки продуктов питания, топлива и других необходимых товаров продолжаются в прежнем режиме. Советник главы Крыма Олег Крючков также отметил, что мост не является важным узлом логистических цепочек поставок продовольствия на полуостров.
Утром во вторник попал под удар и участок 400-километровой трассы Р-280 «Новороссия», которая проходит через Ростовскую область, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области и является альтернативой Крымскому мосту.
Беспилотники атаковали ее в районе моста через реку Миус в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом проинформировал глава региона Юрий Слюсарь. В свою очередь, губернаторы Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий сообщили, что на этом маршруте Минобороны РФ и силовые ведомства усиливают меры противодроновой безопасности.
Крымский мост, напомним, и ранее был объектом террористических атак. В октябре 2022 года на автомобильной части Крымского моста взорвалась фура со спрятанной в кузове взрывчаткой. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, пять человек погибли. За участие в подготовке и реализации теракта были осуждены на пожизненное заключение восемь человек. А в июле 2023 года Крымский мост был атакован надводными беспилотниками ВСУ. Они повредили дорожное полотно на пролетах. В результате инцидента погибла семейная пара из Белгородской области.