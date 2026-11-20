Песков: ядерный чемоданчик «сделал заголовки» тем, кто впервые видел Путина
Песков прокомментировал сообщения СМИ о ядерном чемоданчике Путина
Новость про «ядерный чемоданчик» президента России Владимира Путина «поставил неопытный журналист», считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что переносной узел связи находится рядом с президентом во всех поездках.
«"Ядерный чемоданчик" сделал заголовки, видимо, тем, кто первый раз видел президента. Ядерный чемоданчик с ним всю жизнь летает и не делает никаких заголовков»,— сказал господин Песков на брифинге.
Устройство, о котором идет речь, входит в систему управления стратегическими ядерными силами России. Оно позволяет президенту по каналам защищенной связи передавать приказы о применении ядерного оружия военному командованию.
«Ядерный чемоданчик» в числе прочих заметил на саммите АТЭС в Китае ведущий «России-1» Евгений Попов — его нес сопровождавший Владимира Путина военнослужащий. На вопрос журналиста о том, тот ли это самый «чемоданчик», он ответил утвердительно и улыбнулся.