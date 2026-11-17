До назначения Олег Логунов руководил Главным управлением кадров Генпрокуратуры, которое возглавил в ноябре 2025 года. Ранее он занимал пост заместителя полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. Он — старший советник юстиции, заслуженный юрист РФ.