Его защита утверждала, что все заключенные АО «Военторг» контракты по поставке армейских несессеров и одежды содержали цену, утвержденную распоряжениями правительства. При этом ООО «Сандора», АО «Военторг» и Руслан Цаликов в подготовке распоряжений правительства не участвовали. Стоимость же контрактов увеличивалась исключительно с учетом роста инфляции, полагают представители экс-замминистра. Показания «досудебщиков» о завышении цены и осведомленности об этом господина Цаликова адвокаты назвали самооговором, вызванным длительным содержанием фигурантов в СИЗО и их желанием выйти на волю. Обвинение в получении взятки по заявлению сбежавшего из России господина Абдурахманова, подписанное последним в Ницце и опрошенного через мессенджер Telegram, по мнению защиты, не выдерживает никакой критики, как и утверждения бизнесмена Горбачева, уже имеющего срок в пять с половиной лет и пытающегося, по мнению защиты, смягчить свою участь. Адвокаты утверждали, что партнер последнего Семенов не мог принести господину Цаликову на работу сумку с деньгами весной 2020 года: в период пандемии, когда проход в здание Минобороны был ограничен, требовалось сдать тест на коронавирус, а кроме того, любые предметы сканировались при входе на КПП. Сведения же о посещении господина Цаликова господами Горбачевым и Семеновым, как и данные об их звонках, в электронном журнале планирования встреч экс-замминистра отсутствовали.