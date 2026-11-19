«Вот так бывает»
Бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов получил десять лет за взятки и растрату 6,6 млрд рублей
Замоскворецкий суд Москвы 19 ноября приговорил к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова. Он был признан виновным в растрате почти 6,6 млрд руб. при снабжении вещевой продукцией военных, в легализации части похищенного, а также в получении двух взяток. При этом самое тяжкое обвинение — в организации преступного сообщества — с экс-замминистра было снято, от него в прениях отказалась прокуратура. Среди конфискованного у осужденного по приговору оказалась и лестница дома, который уже обращен в доход государства по иску Генпрокуратуры.
Дело 70-летнего Руслана Цаликова рассматривала судья Данара Сангаджиева, назначенная в Замоскворецкий райсуд только в августе 2025 года, а до этого работавшая в мировом участке в Марьино. В закрытом режиме она провела процесс в спринтерском темпе — за два с небольшим месяца. При этом заседания в последние дни часто занимали по 12 часов, что даже привело к госпитализации одного из защитников и вызову скорой помощи для самого подсудимого.
В суд Руслан Цаликов, находившийся с 5 марта под домашним арестом, приехал на черном кроссовере «Волга», опоздав на 10 минут. Однако начала оглашения приговора пришлось ждать почти час. За это время одетый в джинсы и свитер подсудимый, пребывавший в позитивном настроении, несколько раз вышел в коридор и даже немного неформально пообщался с прессой.
В беседе с корреспондентом “Ъ” он не отрицал, что собрал «на всякий случай» сумку с вещами, которую подвез один из шести его адвокатов, и вспомнил, как после задержания ему не советовали этого делать, поскольку это «плохая примета».
«Но теперь уже приметы, наверное, не сработают»,— добавил он. «Наказание — это когда есть за что наказать. А когда не за что, это как называется?» — задал он риторический вопрос, когда присутствующие стали обсуждать, какой срок ему могут дать. Больше комментировать дело господин Цаликов не стал.
Изначально обвинение утверждало, что Руслан Цаликов, к должностным обязанностям которого в том числе относилось обеспечение Вооруженных сил вещевым имуществом, наряду с бывшим главой крупнейшего поставщика Минобороны АО «Военторг» Владимиром Павловым являлся организатором преступного сообщества. По версии СКР, ОПС действовало с 1 августа 2017 года по 31 июля 2024 года на территории Москвы, Московской области, Северной Осетии, Ставропольского края, Нижегородской области и в ряде неустановленных мест. В него входили коммерсанты Тимур Исаков, Дмитрий Громов, Сергей Тетруашвили, Дмитрий Комлев и Александр Навроцкий. По данным следствия, их компании поставили в армию по заключенным АО «Военторг» с Минобороны в 2019–2023 годах 12 госконтрактам имущество — зимнюю и летнюю формы одежды, нижнее белье и тому подобное, а также армейские несессеры, при этом завышая стоимость товаров на 30–40%. Делалось это путем привлечения к исполнению договоров аффилированных коммерсантам фирм, выставлявших либо счета с завышенными суммами, либо вообще фиктивные сметы. Так, следствие выяснило, что в 2022 году бизнесмен Исаков организовал заключение фиктивных договоров между ООО «Сандора» и подконтрольным ему ООО «Убик Текстиль» на пошив сумок для армейских несессеров, которые вообще не изготавливались в России, а закупались за границей.
В результате этих махинаций из казны было украдено 1,1 млрд руб., а всего, как утверждает СКР, похищено 6 млрд 581 млн 635 тыс. 415 руб. 41 коп.
Ряд фигурантов, в частности, бенефициар ряда коммерческих организаций (в том числе ООО «Сандора») Тимур Исаков и экс-гендиректор ООО «Сандора» и ООО «Альтера» Дмитрий Комлев признали вину и уже осуждены в особом порядке — на семь и шесть лет строгого режима соответственно.
Что касается Руслана Цаликова, то помимо создания преступного сообщества и руководства им с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) ему вменяли в вину два эпизода получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), 12 эпизодов растраты (ч. 4 ст. 160), а также легализацию части похищенных средств (ч. 4 ст. 174.1) на сумму свыше 500 млн руб.
По данным следствия, деньги, в частности, были отмыты через покупку ряда дорогостоящих объектов коммерческой недвижимости в центре столицы с помощью ООО «Тектум» и ООО «Доминус Зед», совладельцами которых были дочери и сыновья экс-замминистра обороны. В частности, компании приобрели несколько помещений в бизнес-центре Sugar Factory на Земляном Валу.
Первую взятку в виде мотоцикла Hоnda Gold Wing стоимостью 2 млн 286 тыс. руб. господин Цаликов, по версии СКР, получил в июле 2019 года от председателя совета директоров ОАО «Бамстройпуть», экс-президента столичной федерации фигурного катания на коньках Антона Абдурахманова. За «общее покровительство» бизнесмену и возглавляемой им организации при получении и исполнении госконтрактов на объектах Минобороны господин Абдурахманов также с помощью ОАО «Бамстройпуть» частично оплатил изготовление и монтаж лестницы, а также мебель в принадлежащем замминистра доме на сумму около 9 млн руб. Еще одну взятку в размере 50 млн руб. наличными, как утверждал СКР, господин Цаликов получил в апреле 2020 года от бенефициара другой подрядной компании военного ведомства, АО «Военно-строительная компания» (АО ВСК), Владимира Семенова за «общее покровительство» фирме при получении и исполнении госконтрактов на объектах Минобороны. Кроме того, откат был связан с «сопровождением» по всем вопросам текущей деятельности фактического руководителя АО ВСК Евгения Горбачева, когда-то возглавлявшего АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ). Сами взяткодатели Абдурахманов и Горбачев находятся под следствием по другим делам. При этом господин Абдурахманов арестован заочно и объявлен в розыск.
По данным “Ъ”, в ходе процесса господин Цаликов не признал вину ни по одному эпизоду.
Его защита утверждала, что все заключенные АО «Военторг» контракты по поставке армейских несессеров и одежды содержали цену, утвержденную распоряжениями правительства. При этом ООО «Сандора», АО «Военторг» и Руслан Цаликов в подготовке распоряжений правительства не участвовали. Стоимость же контрактов увеличивалась исключительно с учетом роста инфляции, полагают представители экс-замминистра. Показания «досудебщиков» о завышении цены и осведомленности об этом господина Цаликова адвокаты назвали самооговором, вызванным длительным содержанием фигурантов в СИЗО и их желанием выйти на волю. Обвинение в получении взятки по заявлению сбежавшего из России господина Абдурахманова, подписанное последним в Ницце и опрошенного через мессенджер Telegram, по мнению защиты, не выдерживает никакой критики, как и утверждения бизнесмена Горбачева, уже имеющего срок в пять с половиной лет и пытающегося, по мнению защиты, смягчить свою участь. Адвокаты утверждали, что партнер последнего Семенов не мог принести господину Цаликову на работу сумку с деньгами весной 2020 года: в период пандемии, когда проход в здание Минобороны был ограничен, требовалось сдать тест на коронавирус, а кроме того, любые предметы сканировались при входе на КПП. Сведения же о посещении господина Цаликова господами Горбачевым и Семеновым, как и данные об их звонках, в электронном журнале планирования встреч экс-замминистра отсутствовали.
Обвинение господина Цаликова в легализации преступных доходов защита также сочла недоказанным. Об этом, по мнению адвокатов, в частности, свидетельствует то, что ряд объектов недвижимости компания «Тектум» приобрела в 2020 году. Однако первые похищенные деньги поступили в распоряжение Тимура Исакова и его сообщников только в 2021 году. Таким образом, они не могли быть отмыты «заранее». Адвокаты просили подсудимого оправдать.
Кроме того, в ходе процесса защита просила объединить дело господина Цаликова с недавно поступившим в суд делом бывшего главы АО «Военторг» Владимира Павлова и предпринимателя Дмитрия Громова, рассмотрение которого начнется 25 ноября, но ей было отказано.
По данным “Ъ”, в прениях сторон прокурор Олег Лавров отказался от обвинения подсудимого по статье 210 УК — об организации преступного сообщества, которая предполагает от 15 до 20 лет заключения. Обвинитель посчитал его недоказанным.
Отметим, что, по версии следствия, часть похищенных средств легализовали с помощью покупки путевок в ОАЭ господином Цаликовым для знакомых ему дам и их семей. Одной из них была Рената Камалова — сотрудница телеканала «Звезда», известная как ведущая прогноза погоды и программы «Сегодня утром». Ей бизнесмен Тимур Исаков по указанию Цаликова также презентовал внедорожник Porsche Macan стоимостью 6,9 млн руб. Кроме того, были оплачены туры бывшему пресс-секретарю экс-министра обороны Сергея Шойгу Россияне Марковской. Однако прокурор просил эти пункты исключить из обвинения об отмывании денег, посчитав путевки и покупку авто «распоряжением похищенным».
Но и без исключенных эпизодов по совокупности других статей прокурор запросил для 70-летнего фигуранта огромный срок — 18 лет колонии с максимально возможным штрафом в 500 млн руб. Это наказание защита назвала «равносильным смертному приговору».
В итоге суд приговорил Руслана Цаликова к вдвое меньшему сроку — десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. Он был взят под стражу в зале суда. Кроме того, бывшего замминистра лишили классного чина действительного государственного советника 1-го класса и наград — орденов «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степеней, орденов Александра Невского, Мужества и Дружбы, а также почетного звания «Заслуженный экономист России». Ему запрещено в течение 15 лет после освобождения занимать должности на госслужбе. Суд взыскал с осужденного по иску Минобороны 6 млрд 581 млн руб. в счет возмещения ущерба, а также конфисковал у него денежные средства, эквивалентные сумме полученной взятки в 50 млн руб., соответствующую стоимости Porshe Macan-3 сумму в 6 млн 990 тыс. руб. и фигурирующие в деле вещдоки — межэтажную лестницу «из массива дуба», несколько шкафов, плинтусы, подоконники, карнизы и т. п., находящиеся в жилом доме в деревне Раздоры Одинцовского района Подмосковья, и мотоцикл Hоnda.
«Вот так бывает в жизни!» — сказал Руслан Цаликов, когда его уводил конвой.
Ранее в мае Никулинский райсуд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял у бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова и его близких родственников имущество на сумму 5,5 млрд руб. Сам он владение этими активами отрицал.
Адвокат осужденного Виктория Бурковская заявила “Ъ”, что защита считает приговор незаконным и необоснованным и намерена обжаловать его в вышестоящих инстанциях. «Особенно на себя обращает внимание решение суда конфисковать в доход государства лестницу, плинтусы и карнизы в доме Цаликова, который ранее уже был изъят в доход государства по антикоррупционному иску Генпрокуратуры»,— сказала адвокат, выразив недоумение, как это будет сделано, поскольку решение было приведено к немедленному исполнению. «Получается, у РФ теперь будут конфисковывать лестницу, плинтусы и карнизы? Но это вопрос риторический»,— сказала защитник.