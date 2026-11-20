Сейчас беспилотные такси на дорогах общего пользования тестирует только «Яндекс» в Москве, Иннополис в Татарстане и на федеральной территории «Сириус» — в рамках экспериментального правового режима, который стартовал в 2022 году. С 2026 года в Москве беспилотные такси возят и пассажиров, но пока только в двух районах — Марьино и Люблино (роботакси можно вызвать через приложение «Яндекс.Go»). Водитель за рулем в них пока находится — вплоть до принятия закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах». Проект этого документа в ноябре 2026 года правительство внесло в Госдуму, в декабре ожидается его рассмотрение в первом чтении. Из его текста следует, что роботакси потребуются «черный ящик», аппаратура ГЛОНАСС, регистрация в РФ, страховка и защита от постороннего вмешательства. В ДТП ответственность несет оператор контроля движения, а если его не было или его не удалось установить — владелец машины.