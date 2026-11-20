Беспилотное такси — страшно интересно
Почти половина граждан готовы прокатиться на машине без водителя, но еще больше ее боятся
60% российских граждан боятся беспилотных такси, опасаясь выхода из-под контроля искусственного интеллекта. Но в то же время около половины респондентов готовы на них прокатиться. Это следует из соцопроса Russian Field и Naked Science, с которым ознакомился “Ъ”. При этом лишь треть опрошенных женщин готовы сесть в такси без водителя, а уровень опасений по поводу вышедшей из-под контроля техники снижается у более молодых респондентов. В «Яндексе» считают осторожное отношение к беспилотным такси объяснимым, уточнив, что доверие к ним сформируется по мере использования.
Опрос социологов из Russian Field был проведен совместно с изданием Naked Science 3–6 ноября 2026 года среди 1,8 тыс. респондентов. У граждан интересовались отношением к поездкам на беспилотных такси. 46% россиян заявили, что согласились бы на поездку на машине без водителя, 42% отказались бы. В Russian Field отмечают неуверенность в выборе: лишь 11% опрошенных ответили, что «точно» готовы испытать такую технику, тогда как 35% — что «скорее согласились бы». При этом среди мужчин на беспилотную поездку решились бы 59% респондентов, среди женщин — лишь 35%.
Куда больше — 60% — опрошенных дали понять, что опасаются беспилотных такси, связывая это с тем, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта в мире может вывести его из-под контроля человека.
Из них 18% россиян называют эти опасения «определенно обоснованными», 41% — «скорее обоснованными», а 31% считает эти риски преувеличенными.
На отношение граждан к новой технике влияет возраст опрошенных. Так, воспользоваться машиной без водителя готовы 59% граждан от 18 до 29 лет, тогда как в группе старше 60 лет таких респондентов набралось лишь 39%. В свою очередь, опасаются развития ИИ в такси 68% опрошенных в этой возрастной группе, тогда как среди молодежи таких лишь около половины. «Сопоставление результатов показывает, что отношение россиян к современным технологиям нельзя свести к однозначному принятию или неприятию инноваций»,— говорят в Russian Field.
Сейчас беспилотные такси на дорогах общего пользования тестирует только «Яндекс» в Москве, Иннополис в Татарстане и на федеральной территории «Сириус» — в рамках экспериментального правового режима, который стартовал в 2022 году. С 2026 года в Москве беспилотные такси возят и пассажиров, но пока только в двух районах — Марьино и Люблино (роботакси можно вызвать через приложение «Яндекс.Go»). Водитель за рулем в них пока находится — вплоть до принятия закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах». Проект этого документа в ноябре 2026 года правительство внесло в Госдуму, в декабре ожидается его рассмотрение в первом чтении. Из его текста следует, что роботакси потребуются «черный ящик», аппаратура ГЛОНАСС, регистрация в РФ, страховка и защита от постороннего вмешательства. В ДТП ответственность несет оператор контроля движения, а если его не было или его не удалось установить — владелец машины.
В «Яндексе» находят «вполне объяснимым» осторожное отношение к новой технологии. «Доверие к автономному транспорту формируется прежде всего через практический опыт и последовательное развитие технологии. Именно поэтому мы уделяем особое внимание безопасности и тщательно тестируем наше роботакси перед запуском сервиса»,— пояснили в компании. При этом в «Яндексе» подчеркнули, что половина россиян все же готовы попробовать роботакси.
Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин называет 46% потенциальных клиентов беспилотных такси очень большой цифрой. «Вспомним, как заходили прорывные технологии раньше, вроде появления парового двигателя. Протест, почти война. В первые автомобили бросались камнями. А сейчас 46% с ходу за»,— рассуждает эксперт. По его мнению, сыграть в пользу роботакси могло и распространение в крупных городах роверов — роботов-доставщиков. «Люди снимают их на видео, дети с ними играют»,— перечисляет он. С началом первых массовых коммерческих поездок, считает он, «мы увидим, что из лагеря скептиков очень многие побегут», а уровень доверия к роботакси может вырасти до 75%.
Тема беспилотных такси обсуждалась 19 ноября на одной из сессий проходящей в Москве «Транспортной недели». Размышляя о будущем законе «О высокоавтоматизированных транспортных средствах», глава комитета Госдумы по цифровому развитию Александр Сидякин отметил, что сейчас в новостях регулярно появляется информация о происшествиях с роботакси. Он привел в пример запрет на эксплуатацию такси Waymo, введенный 11 ноября 2026 года властями Калифорнии после того, как машины попытались проехать в перекрытую зону. «А как поведет себя автомобиль, если он распознает на дороге животное, а тут еще человек, и ему нужно будет выбирать — избегать столкновения с обоими или с кем-то одним?» — рассуждал депутат. Прежде чем допускать полностью беспилотный транспорт на дороги, по его мнению, нужно будет ответить на «очень много вопросов».