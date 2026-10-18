Главные новости недели в Нижегородской области к 18 октября
Концессию на создание платформы «Спутник» разыграют среди пяти участников. Концессионное предложение группы «Урбантех» о создании в Нижегородской области единой платформы управления транспортной системой перебили четыре участника, в том числе «Ростелеком».
Облсуд утвердил наказание бывшему сити-менеджеру Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову. Ему назначили 10 лет колонии строгого режима со штрафом 340 млн руб. за взятки через посредников от предпринимателя Мамуки Лосаберидзе за контроль похоронного бизнеса.
Бывший бассейн «Динамо» в Нижнем Новгороде восстановили под коммерческий спортклуб. В нем будет бесплатная секция по боксу для детей.
Арбитражный суд Нижегородской области отказал в иске ООО «Нижавтодорстрой» к региональному минфину. Субподрядчик требовал исполнить судебное решение о выплате 341,5 млн руб. долга областного генподрядчика «Нижегородавтодор».
Нижний Новгород и Южно-Сахалинск разделят статус «Семейной столицы России-2027». Он, в частности, даст возможности для совершенствования городской среды и пилотный статус для апробации новых мер.
Фигуранты «дела городовых» в Нижнем Новгороде получили реальные сроки. Бывшего главу АНО «Горький» Глеба Коновалова и руководителя ЧОП «Боец» Евгения Пономарева признали виновными в мошенничестве на 14 млн руб.
В мэрии Нижнего Новгорода — кадровые перестановки и сокращения. Сменятся главы трех районов и один заместитель мэра, четыре департамента объединят в два.
Главврача Нижегородского областного центра по борьбе со СПИД, бывшего депутата заксобрания Соломона Апояна обвинили в превышении полномочий. Фигурант под подпиской о невыезде.
Бюджет Нижегородской области на 2027 год предварительно сформирован с дефицитом 29,9 млрд руб. Правительство формирует бюджет с учетом экономии и намерено сократить до 15% чиновников и сотрудников учреждений.
Член-корреспондент РАН Михаил Глявин возглавил Институт прикладной физики в статусе исполняющего обязанности директора. Прежний руководитель Григорий Денисов покинул пост в связи с достижением предельного для директора 70-летнего возраста.
Обвинение запросило пять лет колонии для бывшего гендиректора нижегородского АО «Теплоэнерго» Ильи Халтурина. Его обвиняют в трех эпизодах превышения полномочий при работе с подрядчиками.