Минобороны РФ сообщило об ударе по сухогрузу с военным грузом у Одессы
Российские военные нанесли удар по сухогрузу, перевозившему грузы военного и двойного назначения для украинской армии. Судно находилось в 50 км к юго-западу от порта Одессы, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, атака была проведена в воскресенье днем с применением беспилотников. Российская сторона заявила, что продолжает наносить удары по морским судам, участвующим в доставке военных грузов на Украину.
Ранее в воскресенье Минобороны сообщало об атаке на другое судно с грузами военного и двойного назначения. По информации ведомства, оно находилось в 30 км к востоку от Одесского порта.
В пятницу российское военное ведомство также заявило, что с 10 по 16 октября были поражены 15 сухогрузов, которые, по его данным, использовались для доставки западного вооружения, военной техники, топлива и другого имущества для Вооруженных сил Украины.