Япония планирует запуск миссии на Фобос 20 октября
20 октября Япония планирует запуск космического аппарата в рамках миссии по доставке образцов грунта со спутника Марса Фобоса. Об этом сообщает японский телеканал NHK. Ученые полагают, что по итогам рассчитанной на пять лет миссии они получат данные, которые позволят понять, как сформировался Фобос и, возможно, другой спутник Марса Деймос.
Запуском занимается японское Агентство аэрокосмических исследований (JAXA). Межпланетный аппарат будет выведен в космос при помощи новой японской ракеты-носителя H3.
Руководитель проекта Ясухиро Кавакацу отметил, что образцы с Фобоса предоставят ученым данные, которые пригодятся и для потенциального создания базы на одном из спутников Марса. Эта база может быть использована для будущей пилотируемой экспедиции на саму планету.