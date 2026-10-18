Япония планирует запуск миссии на Фобос 20 октября

Руководитель проекта Ясухиро Кавакацу отметил, что образцы с Фобоса предоставят ученым данные, которые пригодятся и для потенциального создания базы на одном из спутников Марса. Эта база может быть использована для будущей пилотируемой экспедиции на саму планету.