Руководителя нижегородского СПИД-центра обвинили в превышении полномочий

Соломон Апоян возглавляет СПИД-центр с декабря 2017 года. До этого был главврачом Лукояновской ЦРБ и проректором Нижегородской медакадемии (сейчас ПИМУ) по взаимодействию с органами госвласти и общественными организациями. В 2021-2026 годах был депутатом заксобрания Нижегородской области от «Единой России» по одномандатному округу №3. С 2016 года по настоящее время является сопредседателем реготделения ОНФ.