Руководителя нижегородского СПИД-центра обвинили в превышении полномочий
Главного врача Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, бывшего депутата регионального заксобрания Соломона Апояна обвинили в превышении полномочий (пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
Ему инкриминируют содействие организации при заключении контрактов на размещение социальной рекламы по профилактике заболеваний в 2019-2024 годах. Как полагает следствие, обвиняемый давал указание подчиненным о подготовке техзаданий с параметрами рекламных конструкций, которыми в городе владела только одна организация. Его действия ограничивали конкуренцию, а цена в коммерческих предложениях была завышенной. Ущерб бюджету области оценен в 1 млн руб.
Обвиняемый признал вину, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Соломон Апоян возглавляет СПИД-центр с декабря 2017 года. До этого был главврачом Лукояновской ЦРБ и проректором Нижегородской медакадемии (сейчас ПИМУ) по взаимодействию с органами госвласти и общественными организациями. В 2021-2026 годах был депутатом заксобрания Нижегородской области от «Единой России» по одномандатному округу №3. С 2016 года по настоящее время является сопредседателем реготделения ОНФ.