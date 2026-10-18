Здоровье трудящихся прибавит в цене
В 2027 году стоимость ДМС вырастет на 15–30%
В 2027 году цены на добровольное медицинское страхование (ДМС) увеличатся на 15–30% — наибольший рост с 2024 года. Кроме того, страховщики указывают на неготовность заключать договоры на несколько лет с фиксированной стоимостью. Это делает страхование менее доступным для работодателей, в связи с чем будет расти доля договоров с франшизами и исключением дорогих клиник.
В 2027 году значительно увеличатся темпы роста цен на ДМС. По оценкам страхового брокера «А.Р.С. Консалтинг», стоимость страхования может вырасти не менее чем на 15%. В ряде случаев действующий страховщик уже сейчас предупреждает о минимальном росте на 30% при сохранении программы ДМС в неизменном виде, отмечают там.
В 2024 году рост цен составил 6–10%, в 2025 году — 8–10%, следует из данных «А.Р.С. Консалтинг». Опрос “Ъ” участников страхового рынка показал, что в 2026 году страхователи заплатили за медицинское страхование сотрудников на 7–15% больше (см. “Ъ” от 26 февраля).
По итогам второго квартала 2026 года объем сборов в ДМС увеличился на 7% относительно аналогичного периода прошлого года, до 68,2 млрд руб., следует из данных ЦБ. Выплаты за апрель—июнь увеличились примерно на 19% и составили 61,8 млрд руб.— 90,6% от премий. Число действующих договоров на 1 июля превысило 500 тыс.
Согласно исследованию «А.Р.С. Консалтинг», рост цен на ДМС связан в первую очередь с удорожанием медуслуг — 90% клиник планируют индексацию цен в 2027 году на 10-20%. По данным Росстата, в первом полугодии 2026 года медицинская инфляция составила 12,08% против 6,3% общей инфляции. Цена медицинской помощи растет в том числе из-за роста стоимости медицинских расходных материалов, увеличения оплаты труда персонала и налоговой нагрузки.
На рост стоимости расходных материалов и медикаментов указывают 82% страховщиков и 100% клиник; оплаты труда врачей — 73% и 80% соответственно, оборудования и его обслуживания — 55% и 70%. Налоговую нагрузку в качестве драйвера роста цен на медуслуги выделяют 55% страховщиков и 50% клиник.
В связи с изменением стоимости полиса работодатели меняют подходы к его приобретению. Рост затрат создает дополнительную нагрузку на бюджеты корпоративных программ ДМС и усложняет планирование расходов работодателей на страхование сотрудников, говорит директор департамента корпоративного страхования сотрудников «А.Р.С Консалтинг» Вероника Попелышева. По ее словам, тренд номер один для оптимизации расходов — это франшиза.
Большинство страховщиков отмечают внедрение франшизы на отдельные лечебные учреждения, а около половины — и на отдельные виды медицинской помощи, следует из исследования. Если ранее на такие договоры приходилось до 10% совокупной страховой премии, то сейчас их доля продолжает расти, отмечают в «Ингосстрахе». Компания уточняет, что размер франшизы устанавливается на уровне не менее 20%. Для дорогих клиник, по словам заместителя гендиректора страхового брокера «Нобилис» Михаила Кунина, в 2025 году применение франшизы составляло 10–15%, в 2026 году размер франшизы на дорогостоящие клиники вырос и продолжит расти в 2027 году.
При этом сам механизм франшизы не меняется. «На практике страховщик оплачивает 100% стоимости медицинских услуг, после чего застрахованный возмещает сумму франшизы. Такой подход позволяет снизить объем страховых выплат по программе и способствует более рациональному использованию медицинских услуг»,— поясняют в «Ингосстрахе».
В Москве клиенты, которые не хотят внедрять франшизу в своих договорах, скорее исключат дорогие клиники при существенном росте бюджета в случае их сохранения, так как многопрофильных лечебных центров, которые качественно оказывают медицинскую помощь, в столице достаточное количество, отмечает госпожа Попелышева.
Страховые компании в свою очередь не готовы фиксировать базовые тарифы на два-три года для всех клиентов. Половина рассматривает многолетние договоры для компаний клиентов, а остальные готовы заключать их при условии ежегодной гарантированной индексации, говорится в исследовании.
68,2 миллиарда рублей
составил объем сборов в ДМС по итогам второго квартала 2026 года, следует из данных ЦБ.
Помимо стоимостных вариантов управления ДМС не исключены изменения в наполнении программ. В долгосрочной перспективе одним из направлений развития ДМС может стать переход от управления стоимостью медицинской помощи к управлению потребностью в ней, полагает партнер Б1 Татьяна Самсонова. В частности, речь идет о профилактике, ранней диагностике, управлении факторами риска и сопровождении пациентов с хроническими заболеваниями.