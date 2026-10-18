Здоровье трудящихся прибавит в цене

Большинство страховщиков отмечают внедрение франшизы на отдельные лечебные учреждения, а около половины — и на отдельные виды медицинской помощи, следует из исследования. Если ранее на такие договоры приходилось до 10% совокупной страховой премии, то сейчас их доля продолжает расти, отмечают в «Ингосстрахе». Компания уточняет, что размер франшизы устанавливается на уровне не менее 20%. Для дорогих клиник, по словам заместителя гендиректора страхового брокера «Нобилис» Михаила Кунина, в 2025 году применение франшизы составляло 10–15%, в 2026 году размер франшизы на дорогостоящие клиники вырос и продолжит расти в 2027 году.