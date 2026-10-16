В Нижнем Новгороде сменились главы трех районов
Новые руководители Автозаводского, Ленинского и Кстовского районов назначены в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Александра Нагина в Автозаводском районе сменил глава Ленинского района Сергей Лукоянов, господина Лукоянова – глава Дивеевского округа Сергей Кучин. Главой Кстовского района вместо Ивана Уланова стал глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев.
Исполнять обязанности главы Нижегородского района будет первый зам Родион Учаев.
Мэр Юрий Шалабаев назвал ключевой целью кадровых решений придание нового импульса развитию городских территорий с помощью компетенций новых руководителей.
Причины отставок Александра Нагина и Ивана Уланова не уточняются. Глава города поблагодарил их за работу.