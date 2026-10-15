Нижегородский облбюджет на 2027 год прогнозируют с дефицитом 30 млрд рублей

Он обозначил, что бюджет формируется в условиях, когда очень много «если». «Если снизят ставку, если изменится курс рубля... Развилок много. Очевидно, что в 2027 году не стоит ожидать резкого положительного изменения. Во многом влияет текущая экономическая ситуация, есть и «неэкономический» фактор», — отметил Глеб Никитин.