Нижегородский облбюджет на 2027 год прогнозируют с дефицитом 30 млрд рублей
Бюджет Нижегородской области на 2027 год предварительно сформирован с дефицитом 29,9 млрд руб. Доходы (пока без учета целевых федеральных средств) спланированы в объеме 300,7 млрд руб., расходы — 330,6 млрд руб., сообщил губернатор Глеб Никитин по итогам «нулевого» чтения.
Он обозначил, что бюджет формируется в условиях, когда очень много «если». «Если снизят ставку, если изменится курс рубля... Развилок много. Очевидно, что в 2027 году не стоит ожидать резкого положительного изменения. Во многом влияет текущая экономическая ситуация, есть и «неэкономический» фактор», — отметил Глеб Никитин.
Глава региона добавил, что потребуется мобилизация внутренних ресурсов, принятие сложных и непопулярных решений, местами приходится урезать расходы «по живому». Правительство начинает резать с себя, подчеркнул губернатор: уменьшатся траты на содержание госучреждений и некоммерческих организаций, штат государственных и муниципальных служащих сократят на 15%.
Власти сосредоточатся на поддержке семей с детьми, участников СВО и бюджетников. Продолжится реализация ключевых проектов: строительство ИТ-кампуса, станций метро, дублера проспекта Гагарина.
Как сообщили в областном заксобрании, безвозмездные поступления из федерального бюджета прогнозируются на уровне 38,7 млрд руб.
Спикер заксобрания Евгений Люлин отметил, что важнейшей задачей является развитие экономики, которое не должно останавливаться, несмотря на все трудности.
Он добавил, что в среднесрочный период на доходы повлияют изменения федерального налогового законодательства. Среди них — увеличение ставки акцизов на алкоголь, бензин класса 5, дизель и моторные масла. Допдоходы областного бюджета от этого ожидаются на уровне 900 млн руб.
Как писал «Ъ-Приволжье», бюджет Нижегородской области на 2026 год к «нулевому» чтению был сформирован с дефицитом почти 22 млрд руб. Доходы составляли 294,9 млрд руб., расходы — 316,8 млрд руб.