Суд отказал «Нижавтодорстрою» в претензиях к министерству финансов
13.10.2026, 17:49
Арбитражный суд Нижегородской области полностью отказал в иске ООО «Нижавтодорстрой», которое потребовало исполнить судебное решение о выплате 341,5 млн руб. долга за ремонт дорог, следует из арбитражной картотеки. Как писал «Ъ-Приволжье», многомиллионную сумму истец ранее отсудил у областного генподрядчика «Нижегородавтодор», который оплатил менее половины работ.
Представители министерства отмечали, что генподрядчик не являлся исполнителем или соисполнителем контракта и участником казначейского сопровождения, поэтому решение суда исполнить невозможно. Они просили суд отказать «Нижавтодорстрою», арбитраж поддержал их доводы.
Ранее минфин забрал со счетов ООО «Нижегородавтодор» 800 млн руб., которые генподрядчик не доплатил субподрядчикам. «Нижавтодорстрой» позднее ушел в банкротство, как и областная компания, при этом задолжав зарплату работникам. Гендиректор «Нижавтодорстроя» Усик Петросян после этого стал фигурантом уголовного дела, также его обвинили в даче взятки бывшему главе ГУММиД Андрею Левдикову.