Суд отказал «Нижавтодорстрою» в претензиях к министерству финансов

Ранее минфин забрал со счетов ООО «Нижегородавтодор» 800 млн руб., которые генподрядчик не доплатил субподрядчикам. «Нижавтодорстрой» позднее ушел в банкротство, как и областная компания, при этом задолжав зарплату работникам. Гендиректор «Нижавтодорстроя» Усик Петросян после этого стал фигурантом уголовного дела, также его обвинили в даче взятки бывшему главе ГУММиД Андрею Левдикову.