Дуров прокомментировал удар БПЛА по дата-центру VK в Ленобласти
Основатель «ВКонтакте» Павел Дуров прокомментировал удар беспилотников по центру обработки данных VK в Ленинградской области в ночь на 18 октября.
«Взорванный сегодня под Петербургом дата-центр я построил 15 лет назад. Продал его ВК 12 лет назад. Видно, что построен на совесть, стены толстые. Но не уберегли»,— написал Павел Дуров в Telegram-канале.
На территории дата-центра повреждения получили трансформаторное оборудование и складской комплекс, уточнил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В пресс-службе VK заявили, что сервисы компании доступны пользователям в обычном режиме.
В ночь на 18 октября силы ПВО сбили 145 беспилотников ВСУ над Ленинградской областью. В Санкт-Петербурге один человек погиб, 15 ранены. Во Всеволожске пострадали четыре человека. Помимо дата-центра VK, под удар попали нефтяной терминал, логистический центр Ozon и жилые дома.