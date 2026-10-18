Дуров прокомментировал удар БПЛА по дата-центру VK в Ленобласти

В ночь на 18 октября силы ПВО сбили 145 беспилотников ВСУ над Ленинградской областью. В Санкт-Петербурге один человек погиб, 15 ранены. Во Всеволожске пострадали четыре человека. Помимо дата-центра VK, под удар попали нефтяной терминал, логистический центр Ozon и жилые дома.