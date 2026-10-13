На скорбную руку

В целом, по словам адвокатов, приговор был вынесен с существенными нарушениями. Как утверждала защита, Московский райсуд не назначил обязательного для заочного судебного следствия предварительного заседания и не рассмотрел соответствующее ходатайство прокурора. Также в основу приговора легли неисследованные доказательства обвинения, например, показания свидетелей, которых в суде даже не допрашивали, а сами показания не оглашали. Показания же ключевых свидетелей, по словам адвокатов, суд истолковал исключительно как обвинительные, хотя они утверждали, что носили взятки Владимиру Привалову, а не Олегу Кондрашову. Сам Мамука Лосаберидзе, по версии защиты, оговорил сити-менеджера после «провокации» на Гребном канале ради статуса свидетеля, а не взяткодателя. Другие свидетели опровергли сам факт разговора в кабинете Кондрашова, как и доводы о его влиянии на чиновников и депутатов Большой Ельни, которых он не мог контролировать. Защита полагает, что уголовное дело могло возникнуть из-за тогдашних политических разборок с последующим увольнением Олега Кондрашова, о котором нет никаких сведений в приговорах его бывшему заместителю и бизнесменам.