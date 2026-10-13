На скорбную руку
Бывшему нижегородскому сити-менеджеру утвердили срок со штрафом
13.10.2026, 17:39
Нижегородский областной суд утвердил наказание бывшему сити-менеджеру Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову в виде десяти лет колонии строгого режима со штрафом 340 млн руб. за взятки через посредников от предпринимателя Мамуки Лосаберидзе за контроль похоронного бизнеса. В части взыскания с заочно осужденного экс-главы администрации 17 млн руб. взятки приговор направлен на новое рассмотрение, также из него исключили протоколы допроса ключевых свидетелей. Защите эмигранта, который с 2018 года живет в США, отказали в его участии в процессе по видеосвязи через российские консульства. Решение апелляционной коллегии адвокаты пообещали обжаловать.
Апелляционная коллегия судей изменила приговор бывшему сити-менеджеру Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову, которого в апреле признали виновным в получении 17 млн руб. взятки через посредников от предпринимателя Мамуки Лосаберидзе. Как писал «Ъ-Приволжье», в 2012 — 2013 годах экс-глава администрации за деньги, переданные через заместителя Владимира Привалова и доверенных бизнесменов Юрия Гришина и Сергея Муравлева, обеспечил контроль похоронного бизнеса и содействие в строительстве крематория. Мамука Лосаберидзе представлял интересы германского инвестора Константина Хвалыка, который планировал вложить в проект 4 млн евро, и договаривался с властями о его реализации. По фабуле дела, в феврале 2012 года сити-менеджер на встрече с предпринимателем в своем кабинете сначала попросил 5 млн руб. в виде «входного билета» в бизнес, написав на бумаге сумму и номер Юрия Гришина, с которым Мамука Лосаберидзе потом встретился в гостинице «Ока» и получил от него наличные, а также договорился о ежемесячных платежах в 1 млн руб.
Взамен руководители городской администрации сначала сменили директора муниципального «Комбината ритуальных услуг населению» (КРУН) Владимира Ворошуху на протеже инвестора Николая Паршина, а затем КРУН договорился о поставках ритуальной продукции и аренде катафалков с компанией «Континеталь»: ее соучредителем стала супруга Мамуки Лосаберидзе. Кроме того, Олег Кондрашов добивался выделения участка под крематорий в Большой Ельне, однако местные власти отправили проект на доработку, и реализован он не был. В 2015 году Мамука Лосаберидзе с охраной заблокировал кортеж сити-менеджера на Гребном канале и потребовал вернуть 24 млн руб., переданные в виде взяток за контроль похоронного дела. Эти деньги Олег Кондрашов позднее вернул ему в Москве.
Владимир Привалов, Юрий Гришин и Сергей Муравлев как посредники во взятках получили от семи до восьми лет и почти все освободились условно-досрочно. Олег Кондрашов с семьей в 2018 году уехал в США, позднее был объявлен в международный розыск и заочно осужден в России. Приговор ему обжаловали и прокурор, и защита. Гособвинитель просил пересмотреть дело и взыскать с осужденного 17 млн руб. полученных взяток, а также исключить из приговора формулировку о запрете Олегу Кондрашову занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях как некорректную. Защита также настаивала на отмене приговора с направлением дела на новое рассмотрение в ином составе суда. По мнению адвокатов, из-за предвзятого отношения к фигуранту его вообще стоило судить за пределами Нижегородской области. Также адвокаты просили обеспечить участие подзащитного в процессе по видеосвязи через российские консульства, но суд отказал им в этом со ссылкой на требования системы «Правосудие», которая не используется за рубежом.
В целом, по словам адвокатов, приговор был вынесен с существенными нарушениями. Как утверждала защита, Московский райсуд не назначил обязательного для заочного судебного следствия предварительного заседания и не рассмотрел соответствующее ходатайство прокурора. Также в основу приговора легли неисследованные доказательства обвинения, например, показания свидетелей, которых в суде даже не допрашивали, а сами показания не оглашали. Показания же ключевых свидетелей, по словам адвокатов, суд истолковал исключительно как обвинительные, хотя они утверждали, что носили взятки Владимиру Привалову, а не Олегу Кондрашову. Сам Мамука Лосаберидзе, по версии защиты, оговорил сити-менеджера после «провокации» на Гребном канале ради статуса свидетеля, а не взяткодателя. Другие свидетели опровергли сам факт разговора в кабинете Кондрашова, как и доводы о его влиянии на чиновников и депутатов Большой Ельни, которых он не мог контролировать. Защита полагает, что уголовное дело могло возникнуть из-за тогдашних политических разборок с последующим увольнением Олега Кондрашова, о котором нет никаких сведений в приговорах его бывшему заместителю и бизнесменам.
Однако апелляционные судьи только исключили из приговора протоколы допросов свидетелей, в том числе Мамуки Лосаберидзе, Владимира Привалова, Сергея Муравлева и других фигурантов. В части требований прокурора взыскать взятку дело направили на новое рассмотрение и убрали спорные формулировки. Адвокаты пообещали обжаловать решение в кассации.