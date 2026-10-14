Форменный приговор

В своем последнем слове Евгений Пономарев был краток: сказал, что не признает вину, и попросил суд вынести оправдательный приговор. Глеб Коновалов отметил, что не имел умысла на хищение бюджетных средств, более того, вкладывал в проект «Новый городовой» собственные деньги и сам инициировал возврат неизрасходованных средств субсидии в бюджет города. «Проект («Новый городовой».— ''Ъ'') создан с нуля и под ключ. Мною, в том числе, были созданы рабочие места, мы выпустили квалифицированных специалистов. Данный проект повышал и повышает узнаваемость, самобытность города. С помощью института городовых осуществлялась популяризация основных ветвей власти. По эпизоду с охранной организацией я не считаю себя виновным. Это подтвердили в суде сам заказчик и проверяющие из администрации и контролирующих органов. По эпизоду с формой я честно признаю, что допустил нарушение в бухгалтерском оформлении и не могу документально подтвердить часть передаваемого имущества и понесенные расходы. За это я готов ответить и уже возместил причиненный ущерб, перечислив средства на расчетный счет администрации»,— рассказал Глеб Коновалов в последнем слове. Он также просил учесть, что у него есть семья, что ранее он не был судим и уже провел более 24 месяцев в местах ограничения свободы: больше года в следственном изоляторе, три месяца под домашним арестом и более восьми месяцев под запретом определенных действий.