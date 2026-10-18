Дизель разгоняет рынок

Для дальнейшего роста рынку необходимо подтверждение уже фактических объемов отгрузки дизельного топлива из России на мировой рынок и продление сроков этих отгрузок, отмечает начальник инвестиционного отдела ИК «Риком Траст» Олег Абелев. При этом если за позитивными новостями последует резкая эскалация, в том числе со стороны ЕС, оптимизм инвесторов также сойдет на нет, указывают в «АВИ-Капитал». «Опасение вызывает и наличие в документе пункта о возможном приостановлении его действия»,— резюмирует господин Абелев.