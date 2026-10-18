Дизель разгоняет рынок
Индекс Мосбиржи обновил трехмесячный максимум
Сообщения о приостановке «адских санкций» США против России подняли индекс Московской биржи практически до 2450 пунктов. Инвесторы рассчитывают, что сторонам удастся заключить сделку о поставке дизельного топлива, которая может открыть дорогу к дальнейшему ослаблению санкций и новому экономическому сотрудничеству. Однако рост рынка сдерживает то, что предыдущие переговоры между Москвой и Вашингтоном оказались безрезультатными: для дальнейшего роста рынку нужны подтверждения объемов отгрузок и отсутствие резкой эскалации, в том числе со стороны ЕС.
В ходе торгов 17 и 18 октября индекс Мосбиржи почти достиг 2450 пунктов, обновив трехмесячный максимум. В воскресенье индекс доходил до 2449,8 пунктов, что на 0,65% выше закрытия торгов в пятницу. Росту рынка поспособствовали заявления президента США Дональда Трампа вечером 16 октября о его решении приостановить действие «адских санкций» против России.
Соответствующий закон был принят в сентябре и должен был вступить в силу 18 октября. Он предполагал 500-процентные пошлины на импорт из России и 100-процентные для покупателей российских ресурсов. Дональд Трамп также подтвердил намерение заключить с Россией сделку о поставке на мировой рынок 300 тыс. тонн российского дизельного топлива с продлением и увеличением объема поставок.
Дональд Трамп, президент США,13 октября 2026 года:
«Эта сделка по дизельному топливу, она не для нас. Это... для мирового рынка, потому что мировой рынок пострадал от высоких цен».
О том, что такая сделка может состояться, господин Трамп заявлял 9 октября, с этого времени индекс Мосбиржи вырос на 6%. Рост рынка сопровождался и высокой активностью инвесторов: объем торгов за прошедшую неделю превысил 560 млрд руб., причем 12 октября он оказался рекордным с января 2025 года (163,5 млрд руб.). За это время акции крупных компаний нефтегазового сектора подорожали примерно на 10%.
После заявлений об отмене санкций лидерами роста стали акции «Газпрома» и НОВАТЭКа, которые за два дня выросли на 2%, обновив максимумы с июня этого года. «Инвесторы ожидают, что после дизельной сделки могут последовать новые договоренности с США и еще большее ослабление санкций»,— указывает инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов.
Однако, даже несмотря на позитив последней недели, индекс по-прежнему находится на 11% ниже показателей начала года и почти на 20% ниже уровня августа 2025 года, когда он превышал 3000 пунктов на фоне ожиданий результатов переговоров между российской и американской сторонами в Анкоридже.
Как отмечает господин Суверов, в прошлый раз переговоры между Москвой и Вашингтоном не дали никаких существенных результатов и США продолжили санкционное давление на Россию. В частности, уже осенью 2025 года Белый дом объявил о санкциях против ЛУКОЙЛа и «Роснефти», а также против трех десятков российских партнеров в Китае, Индии, Турции и ОАЭ.
Давление на российский рынок оказывают и санкции ЕС. За последний год Брюссель принял еще три пакета санкций, которые включали новые ограничения против компаний энергетического и финансового секторов, впервые под ограничения попали криптобиржи. При этом 22-й пакет был одним из самых масштабных и включал ограничения против 1600 компаний и лиц.
Для дальнейшего роста рынку необходимо подтверждение уже фактических объемов отгрузки дизельного топлива из России на мировой рынок и продление сроков этих отгрузок, отмечает начальник инвестиционного отдела ИК «Риком Траст» Олег Абелев. При этом если за позитивными новостями последует резкая эскалация, в том числе со стороны ЕС, оптимизм инвесторов также сойдет на нет, указывают в «АВИ-Капитал». «Опасение вызывает и наличие в документе пункта о возможном приостановлении его действия»,— резюмирует господин Абелев.
Инвесторы будут ориентироваться и на решение совета директоров ЦБ относительно дальнейшей траектории ключевой ставки, которое должно быть принято 23 октября.
По оценке аналитиков Альфа-банка, до конца года ставка может сохраниться на уровне 14%. «Если по итогам заседания со стороны регулятора последуют жесткие заявления, индекс может откатиться к показателям начала месяца»,— заявили в «АВИ-Капитал».