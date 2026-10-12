Спор данных

По данным Центра развития транспортных систем, в Нижегородской области работают 444 стационарных, около 100 передвижных и четыре мобильных комплекса фиксации ПДД. В январе — июле 2026 года на их показаниях взыскали 997 млн руб. штрафов — в 1,7 раза больше, чем в первом полугодии 2025 года, и насчитали еще 1,3 млрд руб. Плата концессионера системы «Спутник» также будет зависеть от собранных камерами штрафов, в том числе за стоянку на местах для инвалидов, выезд на выделенные полосы для общественного транспорта, неоплаченную парковку и парковку на тротуарах и газонах, использование телефона за рулем, непропуск пешеходов, нарушение правил поворота из крайних полос и даже езду без света. Концессионер должен будет перечислить минимум три четверти собранных штрафов в бюджет в виде гарантированного дохода концедента. Такая схема используется в Подмосковье в концессии с «МВС груп» холдинга «Урбантех».