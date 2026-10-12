Спор данных

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Концессию на создание платформы «Спутник» разыграют среди пяти участников
12.10.2026, 12:56
Концессионное предложение группы «Урбантех» о создании в Нижегородской области единой платформы управления транспортной системой «Спутник» перебили четыре участника, в том числе «Ростелеком». Ранее правительство посчитало возможным заключить соглашение на установку 400 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД с инвестициями 1,5 млрд руб. с ООО «Урбантех Волга» и объявило торги. Теперь концессию разыграют на конкурсе среди пяти компаний.
Комиссия из представителей минэконоразвития, минтранса, центра развития транспортных систем и проектного офиса стратегии развития Нижегородской области рассмотрела заявки претендентов на создание единой платформы «Спутник» по концессии, которую инициировала группа «Урбантех». Как писал «Ъ-Приволжье», проект с инвестициями около 1,5 млрд руб. предполагает установку 400 камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения и создание серверных мощностей, число стационарных камер на дорогах Нижнего Новгорода в результате вырастет вдвое. Концессия рассчитана на 12 лет, комплексы установят в три этапа до 2028 года, предельная плата концедента оценивается в 8,4 млрд руб.
В августе 2026 года областное правительство согласовало частную концессионную инициативу ООО «Урбантех Волга» и, посчитав возможным заключение контракта на этих условиях, объявило обязательную конкурсную процедуру. Ранее холдинг уже поставлял Нижегородской области комплексы «Азимут 4», еще в 2021 году став партнером региона в проектировании и внедрении интеллектуальной системы повышения безопасности на дорогах. Сейчас его система насчитывает 217 детекторов, 158 камер, более сотни комплексов фиксации нарушений и 63 светофорных объекта в регионе.
О переговорах с группой «Урбантех» источники «Ъ-Приволжье» рассказывали в июле. Один из собеседников тогда усомнился, что претендент на концессию будет единственным. Так и произошло: судя по документации торгов, с ООО «Урбантех Волга» конкурируют еще четыре участника: ООО «Грин», ООО «Таврические интеллектуальные транспортные системы», ООО «РНБ Групп» и ПАО «Ростелеком». Все заявки конкурентов признаны соответствующими условиям торгов и требованиям для участия в них. Концессию решено разыграть на конкурсе, следует из протокола комиссии под председательством министра экономического развития Нижегородской области Александра Соловьева.
По данным Центра развития транспортных систем, в Нижегородской области работают 444 стационарных, около 100 передвижных и четыре мобильных комплекса фиксации ПДД. В январе — июле 2026 года на их показаниях взыскали 997 млн руб. штрафов — в 1,7 раза больше, чем в первом полугодии 2025 года, и насчитали еще 1,3 млрд руб. Плата концессионера системы «Спутник» также будет зависеть от собранных камерами штрафов, в том числе за стоянку на местах для инвалидов, выезд на выделенные полосы для общественного транспорта, неоплаченную парковку и парковку на тротуарах и газонах, использование телефона за рулем, непропуск пешеходов, нарушение правил поворота из крайних полос и даже езду без света. Концессионер должен будет перечислить минимум три четверти собранных штрафов в бюджет в виде гарантированного дохода концедента. Такая схема используется в Подмосковье в концессии с «МВС груп» холдинга «Урбантех».
«Ъ-Приволжье» сообщит о победителе торгов.