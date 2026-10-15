Институт прикладной физики РАН возглавил Михаил Глявин

Одной из основных задач в должности руководителя господин Глявин назвал поддержку научных инициатив сотрудников ИПФ РАН. У нас сильный коллектив во главе с яркими лидерами, авторитетными руководителями научных направлений, поэтому основную задачу я вижу в том, чтобы создать сотрудникам института комфортные условия для реализации намеченных ими проектов», — подчеркнул Михаил Глявин.