Институт прикладной физики РАН возглавил Михаил Глявин
Член-корреспондент РАН Михаил Глявин возглавил Институт прикладной физики в статусе исполняющего обязанности директора. Прежний руководитель Григорий Денисов покинул пост в связи с достижением предельного для директора 70-летнего возраста, сообщили в ИПФ РАН.
Михаил Глявин окончил Горьковский политехнический институт по специальности «Инженерная электрофизика» и пришел в ИПФ РАН в 1988 году. С 2022 года руководит проектом создания мощных источников электромагнитного излучения для нагрева плазмы в перспективном российском токамаке с реакторными технологиями. В 2025 году избран членом-корреспондентом РАН.
Одной из основных задач в должности руководителя господин Глявин назвал поддержку научных инициатив сотрудников ИПФ РАН. У нас сильный коллектив во главе с яркими лидерами, авторитетными руководителями научных направлений, поэтому основную задачу я вижу в том, чтобы создать сотрудникам института комфортные условия для реализации намеченных ими проектов», — подчеркнул Михаил Глявин.