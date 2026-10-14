Нижний Новгород и Южно-Сахалинск разделят статус «Семейной столицы России-2027»
Статус «Семейной столицы России» по итогам всероссийского конкурса в 2027 году разделят Нижний Новгород и Южно-Сахалинск, сообщили в правительстве Нижегородской области. Он, в частности, даст дополнительные возможности для совершенствования городской среды с учетом потребностей семей с детьми, гарантирует федеральную поддержку мероприятий и пилотный статус для апробации новых мер.
Губернатор Глеб Никитин назвал это признание большой честью, но подчеркнул, что главное — не сам статус, а реальные изменения в жизни людей.
Всего в конкурсе участвовали 60 городов России. В десятку финалистов также входили Казань, Рязань, Новосибирск, Омск, Пенза, Саранск, Тула и Ханты-Мансийск.
Одним из ключевых этапов была выездная оценка — экспертная комиссия ознакомилfсь с лучшими практиками по поддержке семей. В Нижегородской области это проект «Основа», разработанный минсоцполитики и АНО «Институт демографического развития».
Также в рамках конкурса «Семья года» объявили победителей в шести номинациях. Жители Воротынского округа Нижегородской области Александр и Ольга Прохоровы стали одними из 12 победителей в номинации «Сельская семья».