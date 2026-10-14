Нижний Новгород и Южно-Сахалинск разделят статус «Семейной столицы России-2027»

Статус «Семейной столицы России» по итогам всероссийского конкурса в 2027 году разделят Нижний Новгород и Южно-Сахалинск, сообщили в правительстве Нижегородской области. Он, в частности, даст дополнительные возможности для совершенствования городской среды с учетом потребностей семей с детьми, гарантирует федеральную поддержку мероприятий и пилотный статус для апробации новых мер.