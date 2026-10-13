Бывший бассейн «Динамо» в Нижнем Новгороде восстановили под спортклуб

Глава минимущества Сергей Баринов рассказал, что объект для инвесторов не был привлекательным: у него фактически нет земельного участка и его нельзя перестроить. В восстановлении здания министр отметил заслугу губернатора Глеба Никитина: он поддержал идею создания спортклуба и выделение субсидии из областного бюджета.