Бывший бассейн «Динамо» в Нижнем Новгороде восстановили под спортклуб
13.10.2026, 17:04
Здание бывшего бассейна «Динамо» на улице Большой Покровской, 67 в Нижнем Новгороде восстановили под спортивный клуб «Город Горький». На эти цели казенное предприятие Нижегородской области «Регнедвижимость» направило более 226 млн руб., включая 141 млн руб. субсидии из областного бюджета.
В клубе организованы зона единоборств, тренажерный зал, залы для занятий йогой и фитнесом. Открытие планируется в ноябре.
Бассейн «Динамо», открытый в 1936 году, был заброшен с 90-х годов. Инициатором восстановления здания стал чемпион мира по боксу, директор подразделения «Регнедвижимости» Андрей Гоголев. Областное минимущества в 2021 году получило объект из федеральной в региональную собственность, и с 2024 года «Регнедвижимость» занималась его восстановлением.
Андрей Гоголев пояснил журналистам, что клуб будет работать на коммерческой основе, так как проект изначально планировали по самоокупаемой модели. Но будет бесплатная детская секция по боксу.
Глава минимущества Сергей Баринов рассказал, что объект для инвесторов не был привлекательным: у него фактически нет земельного участка и его нельзя перестроить. В восстановлении здания министр отметил заслугу губернатора Глеба Никитина: он поддержал идею создания спортклуба и выделение субсидии из областного бюджета.
Сергей Баринов также пояснил, что восстанавливать бассейн не стали, так как по современным нормам он маленький — чаша меньше 25 м в длину.