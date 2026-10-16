Как пять дать

Гособвинитель в прениях сторон 16 октября посчитал полностью доказанной вину Ильи Халтурина в трех преступлениях по ст. 286 УК РФ и запросил для него пять лет колонии общего режима с запретом два года шесть месяцев руководить коммерческими структурами. Как писал «Ъ», бывшего гендиректора АО «Теплоэнерго» обвинили в превышении полномочий. Следствие полагает, что в 2023 году фигурант незаконно сменил проектировщика модернизации крупнейшей теплоцентрали, согласовал контракты с подрядчиком с судимостью руководителя и не взыскал неустойку за просрочку работ, а также прибавил зарплату экс-главе дочернего предприятия Якова Гиркина на адвокатов. Все эпизоды связаны с масштабной модернизацией теплосетей и крупнейшей в Нижнем Новгороде Нагорной теплоцентрали (НТЦ) за счет льготного займа Фонда развития территорий. В 2023 году Илья Халтурин распорядился сменить проектировщика НТЦ с ООО АСБ «Парсек» на ООО «ТГВ-Проектирование» с двойным удорожанием сметы и сорванными сроками, полагает следствие. Второй эпизод, разделенный на предварительном следствии на два уголовных дела ради возвращения Ильи Халтурина в СИЗО после предельного годового ареста, и вновь объединенный в суде, связан с реконструкцией магистральных трубопроводов: контракты без торгов «Теплоэнерго» заключило с ООО «Строительные технологии». У руководителя компании Зои Макаркиной имелась непогашенная судимость за неправомерный оборот средств платежей, которая не позволяла подписать с ней договоры, тем более, как с единственным поставщиком и без торгов, следует из материалов дела. Этот подрядчик также не уложился в сроки, однако неустойку ему не начислили.