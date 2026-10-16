Как пять дать
Экс-главе нижегородского «Теплоэнерго» обозначили срок
Обвинение запросило пять лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности для бывшего гендиректора нижегородского АО «Теплоэнерго» Ильи Халтурина по трем эпизодам превышения полномочий при работе с подрядчиками. Ущерб от его действий прокурор оценил в 19,4 млн руб. и заявил подсудимому иск на эту сумму. Илья Халтурин с обвинением не согласен, ходатайство защиты о прекращении уголовного дела суд рассмотрит при вынесении приговора.
Гособвинитель в прениях сторон 16 октября посчитал полностью доказанной вину Ильи Халтурина в трех преступлениях по ст. 286 УК РФ и запросил для него пять лет колонии общего режима с запретом два года шесть месяцев руководить коммерческими структурами. Как писал «Ъ», бывшего гендиректора АО «Теплоэнерго» обвинили в превышении полномочий. Следствие полагает, что в 2023 году фигурант незаконно сменил проектировщика модернизации крупнейшей теплоцентрали, согласовал контракты с подрядчиком с судимостью руководителя и не взыскал неустойку за просрочку работ, а также прибавил зарплату экс-главе дочернего предприятия Якова Гиркина на адвокатов. Все эпизоды связаны с масштабной модернизацией теплосетей и крупнейшей в Нижнем Новгороде Нагорной теплоцентрали (НТЦ) за счет льготного займа Фонда развития территорий. В 2023 году Илья Халтурин распорядился сменить проектировщика НТЦ с ООО АСБ «Парсек» на ООО «ТГВ-Проектирование» с двойным удорожанием сметы и сорванными сроками, полагает следствие. Второй эпизод, разделенный на предварительном следствии на два уголовных дела ради возвращения Ильи Халтурина в СИЗО после предельного годового ареста, и вновь объединенный в суде, связан с реконструкцией магистральных трубопроводов: контракты без торгов «Теплоэнерго» заключило с ООО «Строительные технологии». У руководителя компании Зои Макаркиной имелась непогашенная судимость за неправомерный оборот средств платежей, которая не позволяла подписать с ней договоры, тем более, как с единственным поставщиком и без торгов, следует из материалов дела. Этот подрядчик также не уложился в сроки, однако неустойку ему не начислили.
Наконец, когда в отношении главы дочерней структуры «Теплоэнерго» — «Теплоэнергоремонт-НН» — Якова Гиркина возбудили уголовное дело о превышении полномочий за задержки выплат АСБ «Парсек», Илья Халтурин незаконно увеличил ему зарплату на адвоката, который попросил 100 тыс. руб. в месяц. В мае 2025 года Якову Гиркину назначили год и шесть месяцев условно, а в июле 2026 года с него сняли судимость, и он покинул Нижегородскую область ради продолжения карьеры.
В судебных прениях прокурор сослался на показания свидетелей, в том числе главы АСБ «Парсек» Аллы Немудровой, которая отмечала, что вместо стандартного оборудования для реконструкции теплоцентрали заказчик приобрел экспериментальные котлы Polykraft, поставки которых надолго задержались, и для них пришлось отдельно проектировать газоотводы, коммуникации и менять высоту здания. Корректировка проекта требовала времени, заказчик приступил к работам без разрешения на строительство и перекладывал ответственность на проектировщика, чтобы не платить ему. Проектировщика оперативно сменили без конкурса, однако «ТГВ-Проектирование» вместо 2024 года получило положительное заключение госэкспертизы только в 2026-ом. Договоры с ООО «Строительные технологии» изначально содержали неисполнимые условия, и причин для подписания контракта с единственным поставщиком не было, полагает гособвинитель. Яков Гиркин на предварительном следствии подтвердил версию с оплатой юристов, добавил прокурор. Ущерб от действий Ильи Халтурина он оценил в 19,4 млн руб. и предъявил подсудимому иск на эту сумму.
Илья Халтурин категорически не согласен с обвинением. Ранее в суде он отмечал, что распорядился сменить проектировщика теплоцентрали в связи с затянувшимися сроками и проектом, по которому невозможно было работать. «Строительные технологии» сорвали реконструкцию теплосетей из-за высокой загруженности госэкспертизы и параллельных ремонтов дорог, а срочность контрактов была связана с приближением отопительного сезона: свободных подрядчиков не нашлось, ситуация грозила «разморозкой» социальных объектов, как и в случае с модернизацией теплоцентрали. О судимости Зои Макаркиной не знала даже служба безопасности «Теплоэнерго»: это выяснилось гораздо позднее, когда в 2023 году она попросила переводить платежи аффилированной компании. А Яков Гиркин из-за высокой загруженности собирался в отставку и, чтобы не сорвать работы на теплоцентрали, ему решили удвоить зарплату, настаивал подсудимый.
В судебных прениях Илья Халтурин и его защита выступят 3 ноября. Ранее адвокаты заявили суду ходатайство о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Суд рассмотрит его при вынесении приговора.