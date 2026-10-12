Депутаты избрали Владимира Шауракса новым мэром Березовского

Владимиру Шаураксу 46 лет, он уроженец Воркуты (Коми). С октября 2005 по июль 2011 года работал заместителем прокурора Каменска-Уральского, позже — в организациях ЖКХ Каменска-Уральского и Екатеринбурга. В апреле 2016 года, после избрания Алексея Шмыкова главой Каменска-Уральского, возглавил аппарат администрации города. После перехода господина Шмыкова в правительство Свердловской области в 2021 году Владимир Шауракс был назначен его советником. В марте 2022 года получил пост главы администрации Южного управленческого округа региона.