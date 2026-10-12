Депутаты избрали Владимира Шауракса новым мэром Березовского
12.10.2026, 10:55
Дума Березовского (город-спутник Екатеринбурга) наделила врио мэра Владимира Шауракса («Единая Россия») полномочиями градоначальника до 2031 года, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе представительного органа. Кандидатуру политика единогласно поддержали все 25 депутатов. Оппоненты господина Шауракса, директор школы №55 Максим Калинин (выдвинут от Совета муниципальных образований) и руководитель Березовского фонда поддержки малого предпринимательства, председатель координационного совета сторонников местного отделения «Единой России» Ренат Галлямов (от общественной палаты), не получили поддержки.
«Церемония вступления в должность избранного главы пройдет в 13:00 в "Дружбе"»,— добавили в думе.
Владимиру Шаураксу 46 лет, он уроженец Воркуты (Коми). С октября 2005 по июль 2011 года работал заместителем прокурора Каменска-Уральского, позже — в организациях ЖКХ Каменска-Уральского и Екатеринбурга. В апреле 2016 года, после избрания Алексея Шмыкова главой Каменска-Уральского, возглавил аппарат администрации города. После перехода господина Шмыкова в правительство Свердловской области в 2021 году Владимир Шауракс был назначен его советником. В марте 2022 года получил пост главы администрации Южного управленческого округа региона.
Вопрос о новом мэре в городе не могли решить с января 2025 года, когда депутаты избрали на руководящий пост начальника отдела инвестиционного развития местной администрации Юлию Маслакову, по совместительству — супругу личного водителя на тот момент действующего градоначальника Евгения Писцова. Политик тогда не получил поддержки из-за конфликта с думой и имеющим на нее влияние депутатом заксобрания Свердловской области, гендиректором группы компаний Brozex Вячеславом Брозовским.
Госпожа Маслакова отказалась вступать в должность мэра, а областные власти в мае договорились с депутатами и Вячеславом Брозовским о переизбрании Евгения Писцова на новый срок и его последующей отставке в 2026 году в связи с переходом в региональное правительство или заксобрание. Мэр исполнил договоренность и в апреле покинул администрацию спустя более чем 14 лет управления городом. По итогам выборов 18-20 сентября господин Писцов избрался в заксобрание по Березовскому одномандатному округу от «Единой России».
Губернатор Денис Паслер в апреле утвердил врио мэра Владимира Шауракса. В первые дни работы в администрации Березовского он заявил «Ъ-Урал», что намерен найти точки соприкосновения с элитами и завершить конфликт в городе. По итогам голосования в сентябре все 25 мандатов в местной думе взяли кандидаты от «Единой России», включая 12 человек, которые выступали за увольнение Евгения Писцова. На первом заседании думы 5 октября 24 депутата переизбрали спикером Алексея Горевого, который в 2025 году критиковал экс-градоначальника и претендовал на должность мэра. «Под его руководством дума продолжит эффективно решать важные задачи по развитию нашей территории»,— написал Владимир Шауракс в своем Telegram-канале.