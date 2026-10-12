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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Урал

Депутаты избрали Владимира Шауракса новым мэром Березовского

12.10.2026, 10:55
Дума Березовского (город-спутник Екатеринбурга) наделила врио мэра Владимира Шауракса («Единая Россия») полномочиями градоначальника до 2031 года, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе представительного органа. Кандидатуру политика единогласно поддержали все 25 депутатов. Оппоненты господина Шауракса, директор школы №55 Максим Калинин (выдвинут от Совета муниципальных образований) и руководитель Березовского фонда поддержки малого предпринимательства, председатель координационного совета сторонников местного отделения «Единой России» Ренат Галлямов (от общественной палаты), не получили поддержки.
Владимир Шауракс

Владимир Шауракс

Сайт администрации Березвского

«Церемония вступления в должность избранного главы пройдет в 13:00 в "Дружбе"»,— добавили в думе.

Владимиру Шаураксу 46 лет, он уроженец Воркуты (Коми). С октября 2005 по июль 2011 года работал заместителем прокурора Каменска-Уральского, позже — в организациях ЖКХ Каменска-Уральского и Екатеринбурга. В апреле 2016 года, после избрания Алексея Шмыкова главой Каменска-Уральского, возглавил аппарат администрации города. После перехода господина Шмыкова в правительство Свердловской области в 2021 году Владимир Шауракс был назначен его советником. В марте 2022 года получил пост главы администрации Южного управленческого округа региона.

Вопрос о новом мэре в городе не могли решить с января 2025 года, когда депутаты избрали на руководящий пост начальника отдела инвестиционного развития местной администрации Юлию Маслакову, по совместительству — супругу личного водителя на тот момент действующего градоначальника Евгения Писцова. Политик тогда не получил поддержки из-за конфликта с думой и имеющим на нее влияние депутатом заксобрания Свердловской области, гендиректором группы компаний Brozex Вячеславом Брозовским.
Госпожа Маслакова отказалась вступать в должность мэра, а областные власти в мае договорились с депутатами и Вячеславом Брозовским о переизбрании Евгения Писцова на новый срок и его последующей отставке в 2026 году в связи с переходом в региональное правительство или заксобрание. Мэр исполнил договоренность и в апреле покинул администрацию спустя более чем 14 лет управления городом. По итогам выборов 18-20 сентября господин Писцов избрался в заксобрание по Березовскому одномандатному округу от «Единой России».
Губернатор Денис Паслер в апреле утвердил врио мэра Владимира Шауракса. В первые дни работы в администрации Березовского он заявил «Ъ-Урал», что намерен найти точки соприкосновения с элитами и завершить конфликт в городе. По итогам голосования в сентябре все 25 мандатов в местной думе взяли кандидаты от «Единой России», включая 12 человек, которые выступали за увольнение Евгения Писцова. На первом заседании думы 5 октября 24 депутата переизбрали спикером Алексея Горевого, который в 2025 году критиковал экс-градоначальника и претендовал на должность мэра. «Под его руководством дума продолжит эффективно решать важные задачи по развитию нашей территории»,— написал Владимир Шауракс в своем Telegram-канале.

Василий Алексеев