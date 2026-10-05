Депутаты переизбрали спикера думы Березовского, выступавшего за отставку мэра

Дума Березовского (город-спутник Екатеринбурга) вновь наделила полномочиями председателя Алексея Горевого («Единая Россия»), который работает в должности спикера с 2021 года. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе представительного органа, кандидатуру политика поддержали 24 депутата из всех 25.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Горевой

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Алексей Горевой

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Господин Горевой получил широкую известность в 2025 году в ходе разногласий между думой Березовского и мэром Евгением Писцовым (управлял городом в 2011-2026 годах). По данным «Ъ-Урал», местный крупный предприниматель, политик Вячеслав Брозовский, имеющий влияние на депутатов и находящийся в конфликте с главой, поддержал выдвижение спикера на пост мэра, однако специальная комиссия отклонила кандидатуру председателя. Вместо него думе в январе предложили переизбрать градоначальником Евгения Писцова или одобрить на эту должность начальника отдела инвестиционного развития администрации Березовского, супругу личного водителя господин Писцова Юлию Маслакову. По итогам голосования «технического» кандидата поддержали 17 депутатов из 23, которые присутствовали на заседании, однако позже госпожа Маслакова отказалась вступать в должность градоначальника.

Алексей Горевой тогда заявил, что при Евгении Писцове в городе не были реализованы четыре из пяти ключевых проектов — развитие дорожной сети, реконструкция сетевых сооружений, строительство культурно-досугового центра и создание резервного водоснабжения. В феврале 2025 года дума планировала исключить из порядка избрания мэра обязательный этап с презентацией программ развития Березовского, на основе которого конкурсная комиссия одобряла или отклоняла кандидатов. В случае одобрения поправок депутаты получили бы возможность избрать главу из всех заявившихся претендентов, которые подтвердили наличие необходимых документов, включая Алексея Горевого.

Впрочем, в мае областные власти договорились с депутатами и Вячеславом Брозовским о переизбрании Евгения Писцова по итогам нового конкурса на пост главы. Главным условием стала отставка градоначальника в 2026 году и его переход в региональное правительство или заксобрание. В июле, после решения думы о поддержке кандидатуры господина Писцова, Алексей Горевой призвал думу оставить конфликты и объединиться вокруг фигуры губернатора Дениса Паслера.

В апреле Евгений Писцов подал в отставку и в сентябре избрался в областной парламент от «Единой России» по Березовскому округу. Его сменщик Владимир Шауракс, который на протяжении пяти месяцев работает в должности врио главы, заявил о намерении найти точки соприкосновения с элитами и завершить конфликт в городе. По итогам голосования в сентябре все 25 мандатов в местной думе взяли кандидаты от «Единой России», включая 12 человек, которые выступали за увольнение Евгения Писцова.

После решения думы о переизбрании спикера господин Шауракс подчеркнул, что доверие депутатов к Алексею Горевому «абсолютно заслуженно». «На выборах Алексей Николаевич показал выдающийся результат, набрав рекордное количество голосов избирателей, жителей нашего муниципалитета среди всех кандидатов. Это прямое подтверждение того, что жители округа ценят его профессионализм и реальные дела»,— написал врио мэра в своем Telegram-канале. В конце обращения к политику Владимир Шауракс пожелал успехов и «реализации всех намеченных планов». «Под его руководством дума продолжит эффективно решать важные задачи по развитию нашей территории»,— заверил он.

В понедельник, 12 октября, депутаты планируют рассмотреть вопрос об избрании мэра. Денис Паслер предложил думе трех кандидатов, включая Владимира Шауракса (выдвинут от «Единой России»).

Василий Алексеев