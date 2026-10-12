Путин встретился с председателем «Деловой России» Репиком
12.10.2026, 13:55
Президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком. Во время встречи в Кремле глава государства затронул тему инвестиционного климата, а также обратил внимание господина Репика на условия, при которых бизнес будет чувствовать себя уверенно и в безопасности.
Алексей Репик, в свою очередь, заметил, что российский бизнес накопил серьезные и важные для страны компетенции. «Пренебрегать этим потенциалом для целей развития страны никогда неправильно, как их задействовать по максимуму — у нас есть целый набор идей»,— рассказал глава «Деловой России» президенту.
Владимир Путин выразил надежду, что ему удастся побывать на форуме по случаю 25-летия «Деловой России». «Посмотрим, но главное, чтобы ничего нам не помешало, надеюсь, что так и будет»,— уточнил глава государства.