Путин встретился с председателем «Деловой России» Репиком

Алексей Репик, в свою очередь, заметил, что российский бизнес накопил серьезные и важные для страны компетенции. «Пренебрегать этим потенциалом для целей развития страны никогда неправильно, как их задействовать по максимуму — у нас есть целый набор идей»,— рассказал глава «Деловой России» президенту.