Избирком утвердил всех 50 депутатов IX созыва заксобрания Свердловской области
Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала депутатами законодательного собрания региона всех 25 кандидатов, одержавших победу над оппонентами в одномандатных округах, и 25 политиков, которые избрались в составе пяти списков претендентов партий по единому округу. В частности, места займут 36 представителей от «Единой России», пять — от КПРФ, четыре — от «Новых людей», три — от ЛДПР, два — от «Справедливой России».
Здание законодательного собрания Свердловской области
Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ
Депутатами IX созыва заксобрания от «Единой России» стали:
- Председатель заксобрания Людмила Бабушкина (Богдановичский округ);
- Первый вице-спикер, руководитель исполкома свердловского реготделения «Единой России» Дмитрий Жуков (Серовский округ);
- Вице-спкиер, бывший мэр Каменска-Уральского Виктор Якимов (Каменск-Уральский округ);
- Вице-спикер, исполнительный директор фонда «Добрососедство» Виктор Маслаков (Ленинский округ);
- Вице-спикер, доцент кафедры финансов УрФУ Михаил Клименко (Кировский округ);
- Депутат одного созыва, бывший помощник первого заместителя губернатора Евгений Старков (Алапаевский округ);
- Депутат одного созыва, бывший начальник информационно-аналитического отдела компании «Рендер» Сергей Мелехин (Верх-Исетский округ);
- Депутат одного созыва от КПРФ, генеральный директор Ирбитского молочного завода Григорий Бачериков (Ирбитский округ);
- Депутат одного созыва, экс-мэр Ивделя Петр Соколюк (Краснотурьинский округ);
- Депутат одного созыва, уральский гонщик Сергей Карякин (Сысертский округ);
- Депутат двух созывов, исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин (Дзержинский округ);
- Депутат двух созывов, председатель профсоюзной организации «Евраз НТМК» Владимир Радаев (Тагилстроевский округ);
- Депутат трех созывов, бывший вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Погудин (Ленинский округ Нижнего Тагила);
- Депутат трех созывов, бывший руководитель фракции ЛДПР Михаил Зубарев (Асбестовский округ);
- Депутат трех созывов, бывший коммунист Вячеслав Вегнер (Белоярский округ);
- Депутат трех созывов, бывший лидер Партии пенсионеров Евгений Зяблицев (Октябрьский округ);
- Депутат пяти созывов, президент фонда «Малая Родина» Альберт Абзалов (Красноуфимский округ);
- Депутат шести созывов, генеральный директор компании «Уралбиофарм» Александр Серебренников (Ревдинский округ);
- Экс-мэр Березовского Евгений Писцов (Березовский округ);
- Вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Ноженко (Железнодорожный округ);
- Депутат Госдумы двух созывов, биатлонист Антон Шипулин (Орджоникидзевский округ);
- Депутат гордумы Екатеринбурга одного созыва, ветеран спецподразделения ФСБ России «Альфа» Сергей Павленко (Чкаловский округ);
- Депутат гордумы Екатеринбурга одного созыва, советник директора УГМК по персоналу и общим вопросам Алексей Смирнов (Верхнепышминский округ);
- Генеральный директор комбината «Электрохимприбор» в Лесном Сергей Жамилов (Красноуральский округ);
- Президент академии хоккея с мячом «Уральский трубник» Павел Булатов (Первоуральский округ);
- Первый вице-спикер, мэр Екатеринбурга в 1992-2010 годах Аркадий Чернецкий (общеобластная часть партсписка);
- Депутат одного созыва от КПРФ, участник СВО Тарас Исаков (Белоярская тергруппа);
- Депутат двух созывов, экс-мэр Березовского, гендиректор группы компаний Brozex Вячеслав Брозовский (Березовская тергруппа);
- Депутат четырех созывов, экс-глава Ирбитского района Елена Трескова (Ирбитская тергруппа);
- Депутат четырех созывов, председатель Союза ветеранов Афганистана и СВО Виктор Бабенко (Краснотурьинская тергруппа);
- Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (Кировская тергруппа);
- Член Совета федерации РФ — представитель законодательной власти Свердловской области, глава Екатеринбурга в 2018-2020 годах Александр Высокинский (Верхнепышминская тергруппа);
- Глава администрации Восточного управленческого округа Свердловской области Николай Клевец (Богдановическая тергруппа);
- Генеральный директор компании «Святогор» Дмитрий Тропников (Красноуральская тергруппа);
- Депутат думы Серова, предприниматель Сергей Семакин (Серовская тергруппа);
- Ректор УрГПУ, экс-министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов (Красноуфимская тергруппа).
От КПРФ:
- Депутат пяти созывов Госдумы Николай Езерский (общеобластная часть);
- Депутат одного созыва, глав свердловского реготделения организации «Дети войны» Римма Скоморохова (общеобластная часть);
- Депутат одного созыва Олег Гордеев (Красноуфимская тергруппа);
- Экс-депутат одного созыва Николай Коробейников (Ленинская тергруппа Нижнего Тагила);
- Помощник депутата свердловского заксобрания Виталий Ряписов (Чкаловская тергруппа).
От «Новых людей»:
- Депутат одного созыва, руководитель фракции «Новые люди» Рант Краев;
- Депутат одного созыва от ЛДПР, директор медицинского центра «Гармония» в Екатеринбурге Леонид Хаютин (общеобластная часть);
- Руководитель свердловского реготделения «Новых людей», помощник депутата Госдумы Александра Демина Ирина Виноградова (Верх-Исетская тергруппа);
- Помощник депутата Госдумы Александра Демина Дмитрий Дымшаков (Ленинская тергруппа).
От ЛДПР:
- Зять Леонида Слуцкого, медиаменеджер Андрей Бургарт (общеобластная часть);
- Участник СВО, директор транспортной компании «Радо» Владимир Кузнецов (общеобластная часть);
- Депутат одного созыва, руководитель фракции ЛДПР, координатор свердловского реготделения партии Александр Каптюг (Асбестовская тергруппа).
От «Справедливой России»:
- Депутат одного созыва, бывшая заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Есина (общеобластная часть);
- Участник СВО, офицер, помощник депутата Госдумы Андрея Кузнецова Максим Чирышев.
Голосование за кандидатов в заксобрание Свердловской области проходило 18-20 сентября с использованием электронного формата. По данным избиркома, 135 политиков в одномандатных округах и 376 кандидатов в составе пяти партсписков по единому округу поддержали 1 587 003 избирателей из 3 318 939 (явка составила 47,82%). Во всех 25 одномандатных округах победу одержали политики от «Единой России» с результатом от 14,9 тыс. до 40 тыс. голосов. По итогам голосования за списки кандидатов по единому округу партии власти досталось 11 мест (ее кандидатов одобрили 669 137 человек; 42,26%), КПРФ — пять (304 478; 19,23%), «Новым людям» — четыре (226 527; 14,31%), ЛДПР — три (178 806; 11,29%), «Справедливой России» — два (152 795; 9,65%).
«Единая Россия» увеличила фракцию в новом созыве заксобрания по сравнению с прошлым на три депутата, «Новые люди» — на два, ЛДПР — на одного. Значительной части своих представителей лишились КПРФ и «Справедливая Россия»: количество коммунистов снизилось на четыре, справороссов — на два. По мнению эксперта, оппозиционные партии «не набрали свой минимум» из-за пассивного отношения к избирательной кампании.
Подробнее — в материале «Ъ-Урал».