Избирком утвердил всех 50 депутатов IX созыва заксобрания Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала депутатами законодательного собрания региона всех 25 кандидатов, одержавших победу над оппонентами в одномандатных округах, и 25 политиков, которые избрались в составе пяти списков претендентов партий по единому округу. В частности, места займут 36 представителей от «Единой России», пять — от КПРФ, четыре — от «Новых людей», три — от ЛДПР, два — от «Справедливой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание законодательного собрания Свердловской области

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Здание законодательного собрания Свердловской области

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Депутатами IX созыва заксобрания от «Единой России» стали:

Председатель заксобрания Людмила Бабушкина (Богдановичский округ);

(Богдановичский округ); Первый вице-спикер, руководитель исполкома свердловского реготделения «Единой России» Дмитрий Жуков (Серовский округ);

(Серовский округ); Вице-спкиер, бывший мэр Каменска-Уральского Виктор Якимов (Каменск-Уральский округ);

(Каменск-Уральский округ); Вице-спикер, исполнительный директор фонда «Добрососедство» Виктор Маслаков (Ленинский округ);

(Ленинский округ); Вице-спикер, доцент кафедры финансов УрФУ Михаил Клименко (Кировский округ);

(Кировский округ); Депутат одного созыва, бывший помощник первого заместителя губернатора Евгений Старков (Алапаевский округ);

(Алапаевский округ); Депутат одного созыва, бывший начальник информационно-аналитического отдела компании «Рендер» Сергей Мелехин (Верх-Исетский округ);

(Верх-Исетский округ); Депутат одного созыва от КПРФ, генеральный директор Ирбитского молочного завода Григорий Бачериков (Ирбитский округ);

(Ирбитский округ); Депутат одного созыва, экс-мэр Ивделя Петр Соколюк (Краснотурьинский округ);

(Краснотурьинский округ); Депутат одного созыва, уральский гонщик Сергей Карякин (Сысертский округ);

(Сысертский округ); Депутат двух созывов, исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин (Дзержинский округ);

(Дзержинский округ); Депутат двух созывов, председатель профсоюзной организации «Евраз НТМК» Владимир Радаев (Тагилстроевский округ);

(Тагилстроевский округ); Депутат трех созывов, бывший вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Погудин (Ленинский округ Нижнего Тагила);

(Ленинский округ Нижнего Тагила); Депутат трех созывов, бывший руководитель фракции ЛДПР Михаил Зубарев (Асбестовский округ);

(Асбестовский округ); Депутат трех созывов, бывший коммунист Вячеслав Вегнер (Белоярский округ);

(Белоярский округ); Депутат трех созывов, бывший лидер Партии пенсионеров Евгений Зяблицев (Октябрьский округ);

(Октябрьский округ); Депутат пяти созывов, президент фонда «Малая Родина» Альберт Абзалов (Красноуфимский округ);

(Красноуфимский округ); Депутат шести созывов, генеральный директор компании «Уралбиофарм» Александр Серебренников (Ревдинский округ);

(Ревдинский округ); Экс-мэр Березовского Евгений Писцов (Березовский округ);

(Березовский округ); Вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Ноженко (Железнодорожный округ);

(Железнодорожный округ); Депутат Госдумы двух созывов, биатлонист Антон Шипулин (Орджоникидзевский округ);

(Орджоникидзевский округ); Депутат гордумы Екатеринбурга одного созыва, ветеран спецподразделения ФСБ России «Альфа» Сергей Павленко (Чкаловский округ);

(Чкаловский округ); Депутат гордумы Екатеринбурга одного созыва, советник директора УГМК по персоналу и общим вопросам Алексей Смирнов (Верхнепышминский округ);

(Верхнепышминский округ); Генеральный директор комбината «Электрохимприбор» в Лесном Сергей Жамилов (Красноуральский округ);

(Красноуральский округ); Президент академии хоккея с мячом «Уральский трубник» Павел Булатов (Первоуральский округ);

(Первоуральский округ); Первый вице-спикер, мэр Екатеринбурга в 1992-2010 годах Аркадий Чернецкий (общеобластная часть партсписка);

(общеобластная часть партсписка); Депутат одного созыва от КПРФ, участник СВО Тарас Исаков (Белоярская тергруппа);

(Белоярская тергруппа); Депутат двух созывов, экс-мэр Березовского, гендиректор группы компаний Brozex Вячеслав Брозовский (Березовская тергруппа);

(Березовская тергруппа); Депутат четырех созывов, экс-глава Ирбитского района Елена Трескова (Ирбитская тергруппа);

(Ирбитская тергруппа); Депутат четырех созывов, председатель Союза ветеранов Афганистана и СВО Виктор Бабенко (Краснотурьинская тергруппа);

(Краснотурьинская тергруппа); Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (Кировская тергруппа);

(Кировская тергруппа); Член Совета федерации РФ — представитель законодательной власти Свердловской области, глава Екатеринбурга в 2018-2020 годах Александр Высокинский (Верхнепышминская тергруппа);

(Верхнепышминская тергруппа); Глава администрации Восточного управленческого округа Свердловской области Николай Клевец (Богдановическая тергруппа);

(Богдановическая тергруппа); Генеральный директор компании «Святогор» Дмитрий Тропников (Красноуральская тергруппа);

(Красноуральская тергруппа); Депутат думы Серова, предприниматель Сергей Семакин (Серовская тергруппа);

(Серовская тергруппа); Ректор УрГПУ, экс-министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов (Красноуфимская тергруппа).

От КПРФ:

Депутат пяти созывов Госдумы Николай Езерский (общеобластная часть);

(общеобластная часть); Депутат одного созыва, глав свердловского реготделения организации «Дети войны» Римма Скоморохова (общеобластная часть);

(общеобластная часть); Депутат одного созыва Олег Гордеев (Красноуфимская тергруппа);

(Красноуфимская тергруппа); Экс-депутат одного созыва Николай Коробейников (Ленинская тергруппа Нижнего Тагила);

(Ленинская тергруппа Нижнего Тагила); Помощник депутата свердловского заксобрания Виталий Ряписов (Чкаловская тергруппа).

От «Новых людей»:

Депутат одного созыва, руководитель фракции «Новые люди» Рант Краев ;

; Депутат одного созыва от ЛДПР, директор медицинского центра «Гармония» в Екатеринбурге Леонид Хаютин (общеобластная часть);

(общеобластная часть); Руководитель свердловского реготделения «Новых людей», помощник депутата Госдумы Александра Демина Ирина Виноградова (Верх-Исетская тергруппа);

(Верх-Исетская тергруппа); Помощник депутата Госдумы Александра Демина Дмитрий Дымшаков (Ленинская тергруппа).

От ЛДПР:

Зять Леонида Слуцкого, медиаменеджер Андрей Бургарт (общеобластная часть);

(общеобластная часть); Участник СВО, директор транспортной компании «Радо» Владимир Кузнецов (общеобластная часть);

(общеобластная часть); Депутат одного созыва, руководитель фракции ЛДПР, координатор свердловского реготделения партии Александр Каптюг (Асбестовская тергруппа).

От «Справедливой России»:

Депутат одного созыва, бывшая заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Есина (общеобластная часть);

(общеобластная часть); Участник СВО, офицер, помощник депутата Госдумы Андрея Кузнецова Максим Чирышев.

Голосование за кандидатов в заксобрание Свердловской области проходило 18-20 сентября с использованием электронного формата. По данным избиркома, 135 политиков в одномандатных округах и 376 кандидатов в составе пяти партсписков по единому округу поддержали 1 587 003 избирателей из 3 318 939 (явка составила 47,82%). Во всех 25 одномандатных округах победу одержали политики от «Единой России» с результатом от 14,9 тыс. до 40 тыс. голосов. По итогам голосования за списки кандидатов по единому округу партии власти досталось 11 мест (ее кандидатов одобрили 669 137 человек; 42,26%), КПРФ — пять (304 478; 19,23%), «Новым людям» — четыре (226 527; 14,31%), ЛДПР — три (178 806; 11,29%), «Справедливой России» — два (152 795; 9,65%).

«Единая Россия» увеличила фракцию в новом созыве заксобрания по сравнению с прошлым на три депутата, «Новые люди» — на два, ЛДПР — на одного. Значительной части своих представителей лишились КПРФ и «Справедливая Россия»: количество коммунистов снизилось на четыре, справороссов — на два. По мнению эксперта, оппозиционные партии «не набрали свой минимум» из-за пассивного отношения к избирательной кампании.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев