Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Избирком утвердил всех 50 депутатов IX созыва заксобрания Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала депутатами законодательного собрания региона всех 25 кандидатов, одержавших победу над оппонентами в одномандатных округах, и 25 политиков, которые избрались в составе пяти списков претендентов партий по единому округу. В частности, места займут 36 представителей от «Единой России», пять — от КПРФ, четыре — от «Новых людей», три — от ЛДПР, два — от «Справедливой России».

Здание законодательного собрания Свердловской области

Здание законодательного собрания Свердловской области

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Здание законодательного собрания Свердловской области

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Депутатами IX созыва заксобрания от «Единой России» стали:

  • Председатель заксобрания Людмила Бабушкина (Богдановичский округ);
  • Первый вице-спикер, руководитель исполкома свердловского реготделения «Единой России» Дмитрий Жуков (Серовский округ);
  • Вице-спкиер, бывший мэр Каменска-Уральского Виктор Якимов (Каменск-Уральский округ);
  • Вице-спикер, исполнительный директор фонда «Добрососедство» Виктор Маслаков (Ленинский округ);
  • Вице-спикер, доцент кафедры финансов УрФУ Михаил Клименко (Кировский округ);
  • Депутат одного созыва, бывший помощник первого заместителя губернатора Евгений Старков (Алапаевский округ);
  • Депутат одного созыва, бывший начальник информационно-аналитического отдела компании «Рендер» Сергей Мелехин (Верх-Исетский округ);
  • Депутат одного созыва от КПРФ, генеральный директор Ирбитского молочного завода Григорий Бачериков (Ирбитский округ);
  • Депутат одного созыва, экс-мэр Ивделя Петр Соколюк (Краснотурьинский округ);
  • Депутат одного созыва, уральский гонщик Сергей Карякин (Сысертский округ);
  • Депутат двух созывов, исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин (Дзержинский округ);
  • Депутат двух созывов, председатель профсоюзной организации «Евраз НТМК» Владимир Радаев (Тагилстроевский округ);
  • Депутат трех созывов, бывший вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Погудин (Ленинский округ Нижнего Тагила);
  • Депутат трех созывов, бывший руководитель фракции ЛДПР Михаил Зубарев (Асбестовский округ);
  • Депутат трех созывов, бывший коммунист Вячеслав Вегнер (Белоярский округ);
  • Депутат трех созывов, бывший лидер Партии пенсионеров Евгений Зяблицев (Октябрьский округ);
  • Депутат пяти созывов, президент фонда «Малая Родина» Альберт Абзалов (Красноуфимский округ);
  • Депутат шести созывов, генеральный директор компании «Уралбиофарм» Александр Серебренников (Ревдинский округ);
  • Экс-мэр Березовского Евгений Писцов (Березовский округ);
  • Вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Ноженко (Железнодорожный округ);
  • Депутат Госдумы двух созывов, биатлонист Антон Шипулин (Орджоникидзевский округ);
  • Депутат гордумы Екатеринбурга одного созыва, ветеран спецподразделения ФСБ России «Альфа» Сергей Павленко (Чкаловский округ);
  • Депутат гордумы Екатеринбурга одного созыва, советник директора УГМК по персоналу и общим вопросам Алексей Смирнов (Верхнепышминский округ);
  • Генеральный директор комбината «Электрохимприбор» в Лесном Сергей Жамилов (Красноуральский округ);
  • Президент академии хоккея с мячом «Уральский трубник» Павел Булатов (Первоуральский округ);
  • Первый вице-спикер, мэр Екатеринбурга в 1992-2010 годах Аркадий Чернецкий (общеобластная часть партсписка);
  • Депутат одного созыва от КПРФ, участник СВО Тарас Исаков (Белоярская тергруппа);
  • Депутат двух созывов, экс-мэр Березовского, гендиректор группы компаний Brozex Вячеслав Брозовский (Березовская тергруппа);
  • Депутат четырех созывов, экс-глава Ирбитского района Елена Трескова (Ирбитская тергруппа);
  • Депутат четырех созывов, председатель Союза ветеранов Афганистана и СВО Виктор Бабенко (Краснотурьинская тергруппа);
  • Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (Кировская тергруппа);
  • Член Совета федерации РФ — представитель законодательной власти Свердловской области, глава Екатеринбурга в 2018-2020 годах Александр Высокинский (Верхнепышминская тергруппа);
  • Глава администрации Восточного управленческого округа Свердловской области Николай Клевец (Богдановическая тергруппа);
  • Генеральный директор компании «Святогор» Дмитрий Тропников (Красноуральская тергруппа);
  • Депутат думы Серова, предприниматель Сергей Семакин (Серовская тергруппа);
  • Ректор УрГПУ, экс-министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов (Красноуфимская тергруппа).

От КПРФ:

  • Депутат пяти созывов Госдумы Николай Езерский (общеобластная часть);
  • Депутат одного созыва, глав свердловского реготделения организации «Дети войны» Римма Скоморохова (общеобластная часть);
  • Депутат одного созыва Олег Гордеев (Красноуфимская тергруппа);
  • Экс-депутат одного созыва Николай Коробейников (Ленинская тергруппа Нижнего Тагила);
  • Помощник депутата свердловского заксобрания Виталий Ряписов (Чкаловская тергруппа).

От «Новых людей»:

  • Депутат одного созыва, руководитель фракции «Новые люди» Рант Краев;
  • Депутат одного созыва от ЛДПР, директор медицинского центра «Гармония» в Екатеринбурге Леонид Хаютин (общеобластная часть);
  • Руководитель свердловского реготделения «Новых людей», помощник депутата Госдумы Александра Демина Ирина Виноградова (Верх-Исетская тергруппа);
  • Помощник депутата Госдумы Александра Демина Дмитрий Дымшаков (Ленинская тергруппа).

От ЛДПР:

  • Зять Леонида Слуцкого, медиаменеджер Андрей Бургарт (общеобластная часть);
  • Участник СВО, директор транспортной компании «Радо» Владимир Кузнецов (общеобластная часть);
  • Депутат одного созыва, руководитель фракции ЛДПР, координатор свердловского реготделения партии Александр Каптюг (Асбестовская тергруппа).

От «Справедливой России»:

  • Депутат одного созыва, бывшая заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Есина (общеобластная часть);
  • Участник СВО, офицер, помощник депутата Госдумы Андрея Кузнецова Максим Чирышев.

Голосование за кандидатов в заксобрание Свердловской области проходило 18-20 сентября с использованием электронного формата. По данным избиркома, 135 политиков в одномандатных округах и 376 кандидатов в составе пяти партсписков по единому округу поддержали 1 587 003 избирателей из 3 318 939 (явка составила 47,82%). Во всех 25 одномандатных округах победу одержали политики от «Единой России» с результатом от 14,9 тыс. до 40 тыс. голосов. По итогам голосования за списки кандидатов по единому округу партии власти досталось 11 мест (ее кандидатов одобрили 669 137 человек; 42,26%), КПРФ — пять (304 478; 19,23%), «Новым людям» — четыре (226 527; 14,31%), ЛДПР — три (178 806; 11,29%), «Справедливой России» — два (152 795; 9,65%).

«Единая Россия» увеличила фракцию в новом созыве заксобрания по сравнению с прошлым на три депутата, «Новые люди» — на два, ЛДПР — на одного. Значительной части своих представителей лишились КПРФ и «Справедливая Россия»: количество коммунистов снизилось на четыре, справороссов — на два. По мнению эксперта, оппозиционные партии «не набрали свой минимум» из-за пассивного отношения к избирательной кампании.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд