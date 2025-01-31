Мэр проиграл спарринг-партнерше

30 января в городе-спутнике Екатеринбурга Березовском прошли выборы мэра, на которых действующий градоначальник Евгений Писцов («Единая Россия») неожиданно проиграл, по сути, техническому кандидату — супруге собственного водителя. Голосование проходило в гордуме, и подвели господина Писцова его же собственные однопартийцы. В этом вопросе они пошли наперекор и областным властям, которые поддерживали действующего мэра. Сами депутаты объясняют свое решение недовольством конкурсным отбором, в ходе которого из десяти человек в финал вышли только мэр и его спарринг-партнер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Маслакова (справа) должна была лишь изобразить конкуренцию главному кандидату Евгению Писцову (слева), но теперь ей придется изображать нового мэра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Юлия Маслакова (справа) должна была лишь изобразить конкуренцию главному кандидату Евгению Писцову (слева), но теперь ей придется изображать нового мэра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Березовский муниципальный округ — город-спутник Екатеринбурга (соседствует с Кировским районом облцентра). По данным Свердловскстата, на начало 2024 года там проживали 76,8 тыс. человек. С декабря 2011 года город и его администрацию возглавлял единоросс Евгений Писцов.

Третий срок полномочий мэра Березовского истек осенью 2024 года, однако по различным причинам конкурс на замещение должности прошел только в конце января 2025-го. На вакансию помимо Евгения Писцова претендовали еще девять человек, в том числе председатель гордумы Алексей Горевой (ЕР). По данным “Ъ”, спикер близок к бывшему мэру Березовского, а ныне депутату регионального заксобрания от партии власти Вячеславу Брозовскому.

Хотя половину конкурсной комиссии представляли депутаты гордумы, в финал господин Горевой выйти не смог. Вместо него парламентариям предложили выбрать между действующим градоначальником и Юлией Маслаковой — начальником отдела инвестиционного развития администрации Березовского, по совместительству — супругой личного водителя Евгения Писцова.

Отметим, что по итогам выборов в 2021 году «Единая Россия» (ЕР) получила в гордуме Березовского 19 мест, «Справедливая Россия — За правду» — три, а КПРФ — одно. Еще два депутата избрались в качестве самовыдвиженцев.

Выбор между господином Писцовым и госпожой Маслаковой депутатов явно не устроил. 30 января на заседании гордумы однопартийцы заявили градоначальнику, что к нему «накопилось много вопросов по эффективности принятых решений». По словам депутата Ирины Булгаковой (ЕР), против его кандидатуры в комиссии проголосовали все четверо представителей депутатского корпуса. «За вас были только представители областной администрации»,— посетовала она.

Господин Писцов резко парировал, что процедура проведения конкурса была соблюдена «с точностью до запятой». «Эти четверо не являются отражением мнений жителей всего муниципалитета. Я лично получаю большое количество слов поддержки в свой адрес»,— добавил он. Кандидат подчеркнул, что об эффективности принятых им решений на посту мэра «говорят конкретные результаты»: «Березовский муниципальный округ признан лучшим среди крупных городов Свердловской области. Мы в этом рейтинге первые, это ответ на ваш вопрос».

На фоне этой дискуссии Юлия Маслакова, в свою очередь, попыталась сняться с конкурса, однако Алексей Горевой объяснил ей, что на этапе голосования вычеркнуть фамилии кандидатов из бюллетеня уже нельзя.

В итоге из 23 присутствующих депутатов 17 поддержали «технического» кандидата. Действующий мэр получил всего шесть голосов. После утверждения документа об избрании госпожи Маслаковой на пост градоначальника Березовского кто-то из депутатов с места поинтересовался, как же город теперь «будет жить без главы». В ответ господин Горевой с ходу предположил, что новый мэр может и не вступить в полномочия: «Если она отказывается от вступления в должность, мы будем объявлять новый конкурс по отбору кандидатов на пост главы».

«Это было голосование не за Юлию Маслакову, а против Евгения Писцова»,— заявил “Ъ” один из депутатов. По словам другого, парламентарии пытались договориться с властями региона о допуске в финал «альтернативных» претендентов, но их не услышали. «Когда до голосования допустили только объективно технического кандидата (помимо господина Писцова.— “Ъ”), нам не оставили выбора»,— пояснил один из собеседников “Ъ”.

Евгений Писцов комментировать результаты выборов не стал и поспешил удалиться после завершения заседания. В гордуме допускают, что госпожа Маслакова не откажется от новой должности. «Может, она сделала это (заявила о самоотводе.— “Ъ”) на эмоциях, или на нее надавили. Мы настроены работать с новым главой»,— заявили “Ъ” в городском парламенте.

Василий Алексеев, Екатеринбург; Андрей Прах