Поставки сухпайков отметили сроком

Басманный райсуд столицы рассмотрел уголовное дело бывшего заместителя гендиректора и одного из акционеров АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Эльвиры Смирновой. 64-летняя подсудимая была признана виновной в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ей назначили четыре года колонии общего режима и штраф в 1,5 млн руб. Был также удовлетворен гражданский иск Минобороны к осужденной на всю сумму контракта — 10 млрд руб.