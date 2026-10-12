Поставки сухпайков отметили сроком
Вынесен первый приговор по делу о махинациях с индивидуальными рационами питания для военных
12.10.2026, 13:53
В Москве суд в особом порядке приговорил к четырем годам заключения фигурантку уголовного дела о поставке для Минобороны индивидуальных рационов питания (ИРП) по завышенным ценам. Осужденной также предстоит выплатить потерпевшей стороне всю сумму предполагаемого ущерба — более 10 млрд руб.
Басманный райсуд столицы рассмотрел уголовное дело бывшего заместителя гендиректора и одного из акционеров АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Эльвиры Смирновой. 64-летняя подсудимая была признана виновной в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ей назначили четыре года колонии общего режима и штраф в 1,5 млн руб. Был также удовлетворен гражданский иск Минобороны к осужденной на всю сумму контракта — 10 млрд руб.
Следственный комитет РФ полагает, что победить в конкурсе на заключение договоров поставки ИРП с «Военторгом» (снабжал сухпайками воинские части) ГПК удалось благодаря тому, что соучастники подготовили альтернативные предложения от подконтрольных им компаний по более высокой цене. В итоге был выбран ГПК, предложивший меньшую цену.
По версии следствия, в ходе исполнения госконтрактов в воинские части был поставлен по завышенным ценам товар, не соответствовавший условиям договоров.
Эльвира Смирнова не только полностью признала вину, но и дала показания на других фигурантов. Она также сообщила, что к махинациям мог быть причастен бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Возбуждать уголовное дело на этот раз в отношении него не стали, но он был осужден за другие преступления.
Отметим, что вскоре должно начаться рассмотрение «основного» уголовного дела, связанного с ГПК. Перед судом по обвинению в махинациях предстанут гендиректор комбината Валерий Ковалевич, руководитель московского филиала предприятия Александр Михайленко, а также учредитель и фактический руководитель зарегистрированных в Москве и Подмосковье ООО «ТП Логистик» и ООО «Эксист» Игорь Котельников. Последний скончался, находясь под следствием, но родственники не согласились на прекращение его дела по нереабилитирующим основаниям.