Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №188/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
ПроисшествияПроцессы

Поставки сухпайков отметили сроком

Вынесен первый приговор по делу о махинациях с индивидуальными рационами питания для военных

12.10.2026, 13:53
В Москве суд в особом порядке приговорил к четырем годам заключения фигурантку уголовного дела о поставке для Минобороны индивидуальных рационов питания (ИРП) по завышенным ценам. Осужденной также предстоит выплатить потерпевшей стороне всю сумму предполагаемого ущерба — более 10 млрд руб.
Бывшая замдиректора московского филиала АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Эльвира Смирнова во время заседания суда

Бывшая замдиректора московского филиала АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Эльвира Смирнова во время заседания суда

Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Купить фото
Басманный райсуд столицы рассмотрел уголовное дело бывшего заместителя гендиректора и одного из акционеров АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Эльвиры Смирновой. 64-летняя подсудимая была признана виновной в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ей назначили четыре года колонии общего режима и штраф в 1,5 млн руб. Был также удовлетворен гражданский иск Минобороны к осужденной на всю сумму контракта — 10 млрд руб.
Следственный комитет РФ полагает, что победить в конкурсе на заключение договоров поставки ИРП с «Военторгом» (снабжал сухпайками воинские части) ГПК удалось благодаря тому, что соучастники подготовили альтернативные предложения от подконтрольных им компаний по более высокой цене. В итоге был выбран ГПК, предложивший меньшую цену.
По версии следствия, в ходе исполнения госконтрактов в воинские части был поставлен по завышенным ценам товар, не соответствовавший условиям договоров.
Эльвира Смирнова не только полностью признала вину, но и дала показания на других фигурантов. Она также сообщила, что к махинациям мог быть причастен бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Возбуждать уголовное дело на этот раз в отношении него не стали, но он был осужден за другие преступления.
Отметим, что вскоре должно начаться рассмотрение «основного» уголовного дела, связанного с ГПК. Перед судом по обвинению в махинациях предстанут гендиректор комбината Валерий Ковалевич, руководитель московского филиала предприятия Александр Михайленко, а также учредитель и фактический руководитель зарегистрированных в Москве и Подмосковье ООО «ТП Логистик» и ООО «Эксист» Игорь Котельников. Последний скончался, находясь под следствием, но родственники не согласились на прекращение его дела по нереабилитирующим основаниям.
Мошенничество и хищения

Авторы

  • Мария Локотецкая
    старший корреспондент