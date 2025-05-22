Дума Березовского объявила новый конкурс на пост мэра после срыва выборов главы

Депутаты думы Березовского (город-спутник Екатеринбурга) поддержали решение об объявлении нового конкурса по отбору кандидатов на пост главы муниципалитета, рассказал «Ъ-Урал» председатель Алексей Горевой. По словам спикера, документы от претендентов будут принимать с 27 июня до 3 июля. Первый этап конкурса, на котором комиссия рассмотрит необходимые документы от кандидатов, пройдет с 7 по 18 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание думы и администрации Березовского

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Здание думы и администрации Березовского

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дума объявила новый конкурс на пост мэра спустя четыре месяца после избрания главой Березовского Юлии Маслаковой — начальника отдела инвестиционного развития местной администрации и жены личного водителя действующего градоначальника Евгения Писцова. Ожидалось, что госпожа Маслакова выступит в роли «технического» кандидата, но из-за конфликта господина Писцова с депутатским корпусом в ее поддержку неожиданно выступили 17 из 23 парламентариев. На собственную инаугурацию Юлия Маслакова не явилась. Руководить Березовским в должности мэра продолжил Евгений Писцов, который возглавляет администрацию с 2011 года (в октябре 2024 года у него истек третий срок полномочий).

Отмечалось, что на решение думы Березовского мог повлиять экс-глава муниципалитета Вячеслав Брозовский, который, по словам источника «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области, контролирует большинство депутатов местной думы. Собеседник отмечал, что руководство региона вело с парламентарием консультации по избранию главы. В разговоре с «Ъ-Урал» господин Брозовский соответствующую информацию опроверг. По его словам, он обсуждал голосование депутатов с Евгением Писцовым, однако мэр, по его словам, не стал прислушиваться к советам, как получить поддержку думы.

В феврале госпожа Маслакова обратилась в суд с иском к думе Березовского, чтобы обжаловать решение о своем избрании. В марте суд удовлетворил ее иск и признал решение думы недействительным.

По словам источника «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области, спустя четыре месяца консультаций власти достигли консенсуса в вопросе о кандидатуре мэра.

Василий Алексеев