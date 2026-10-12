Росстандарт запретил продажи некоторых китайских грузовиков
Росстандарт запретил продажи грузовиков Dongfeng, Foton, XCMG и JAC
12.10.2026, 13:57
Росстандарт запретил допуск на российский рынок некоторых моделей грузовиков китайских Dongfeng, Foton, XCMG и JAC. Решение было принято по итогам внеплановых проверок их официальных представителей и заводов, сообщила пресс-служба ведомства.
На территории России ограничена продажа транспортных средств:
марки DONGFENG типа DFRZ-35;
марки FOTON типа 77N5BJ;
марки XCMG типа XCT50G5-1S, XCA200G7-1S;
марки JAC типа K7.
Аналогичные меры предприняты в отношении заводов-изготовителей автомобилей типов: 77ADJL (на базе транспортного средства JAC), SE27 (на базе транспортного средства KIA), TD-001 (на базе транспортного средства SHACMAN), N382a-A2 (на базе транспортного средства FAW), KFN332 (на базе транспортного средства FORD).
В Росстандарте утверждают, что выявили нарушения обязательных требований, которые «представляют опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения». К таким нарушениям относят несоответствие машин требованиям, касающимся в том числе тормозных систем, выброса видимых загрязняющих веществ, мест крепления ремней безопасности, защитных свойств кабин, а также оснащения устройством вызова экстренных служб и световой сигнализацией.
Росстандарт также выдал несколько предписаний официальным представителям изготовителей транспортных средств и заводам. Все представительства и заводы уже уведомили ведомство о приостановке продаж.