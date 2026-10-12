Росстандарт запретил продажи некоторых китайских грузовиков

В Росстандарте утверждают, что выявили нарушения обязательных требований, которые «представляют опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения». К таким нарушениям относят несоответствие машин требованиям, касающимся в том числе тормозных систем, выброса видимых загрязняющих веществ, мест крепления ремней безопасности, защитных свойств кабин, а также оснащения устройством вызова экстренных служб и световой сигнализацией.