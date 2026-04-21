Новый глава Березовского заявил о планах завершить конфликт городских элит

Врио мэра Березовского (город-спутник Екатеринбурга) Владимир Шауракс в разговоре с «Ъ-Урал» заявил о планах найти точки соприкосновения с жителями муниципалитета, местными, управленческими и промышленными элитами для улучшения жизни на территории. Господин Шауракс признал, что в округе существует «определенная конфликтология». «Глаза мы опускать в пол не будем. Нужно максимально острые вопросы снять. Все заинтересованы в развитии не меня, а в развитии Березовского округа, это и будет точка консолидации. У нас не будет здесь никаких разночтений»,— подчеркнул врио главы.

Здание администрации и думы Березовского

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Здание администрации и думы Березовского

Владимир Шауракс отметил, что в ближайшее время планирует сконцентрироваться «на широком спектре задач»: от окончания отопительного сезона и подготовки к новому до начала приготовлений к выборам депутатов местной думы, законодательного собрания Свердловской области и Госдумы РФ в сентябре 2026 года. «Громадная работа предстоит мне и моей команде, по поручению губернатора Дениса Паслера необходимо максимально достичь КПД по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления жителями, то есть попросту решить максимальное количество задач»,— добавил он.

Владимир Шаураксу 46 лет, с 2002 года работал следователем в Ирбитской межрайонной прокуратуры, в 2003-м перешел в прокуратуру Кировграда: был старшим следователем, заместителем прокурора города. В 2005-м утвержден заместителем прокурора Каменска-Уральского, с 2011-го возглавлял управление городского хозяйства округа. В 2013 приступил к работе в свердловском филиале по GR компании «ЭнергосбыТ Плюс» в Екатеринбурге: был заместителем директора по продажам услуг ЖКХ, советником директора. В 2016-м возглавил аппарат администрации Каменска-Уральского, в 2021-м стал советником заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова. В 2022-м возглавил Южный управленческий округ Свердловской области.

Денис Паслер утвердил главу Южного управленческого округа Свердловской области Владимира Шауракса врио мэра Березовского в понедельник, 20 апреля. Чиновник сменил на посту Евгения Писцова, который спустя более чем 14 лет руководства городом написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Широкую известность экс-мэр получил в январе 2025 года, когда пытался переизбраться на четвертый срок. Гордума, находящаяся с ним в конфликте, проголосовала за альтернативного кандидата — супругу личного водителя господина Писцова. Позже она отказалась вступать в должность мэра и обратилась в суд с требованием признать решение об ее избрании незаконным. В марте 2025 года ее иск был удовлетворен, а Евгений Писцов продолжил возглавлять Березовский до объявления нового конкурса на пост градоначальника.

По данным «Ъ-Урал», в мае 2025 года областные власти договорились с депутатами городской думы и имеющим на них влияние крупным местным бизнесменом и политиком Вячеславом Брозовским о переизбрании Евгения Писцова с условием, что он будет возглавлять город до 2026 года включительно, а затем перейдет в региональное правительство или заксобрание. В июле депутаты практически единогласно поддержали господина Писцова на посту мэра.

Березовский соседствует с Кировским районом Екатеринбурга. По данным Свердловскстата, на начало 2025 года в городе проживали 76,7 тыс. человек. Доходы городского бюджета на 2026 год планируются в размере 5 млрд 685 млн руб., расходы — в объеме 6 млрд руб.

Василий Алексеев