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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Мир

В новый пакет санкций ЕС внесли «Газовые турбины» и руководство предприятий ОПК

12.10.2026, 13:47
Евросоюз (ЕС) включил в 22-й пакет антироссийских санкций производителя газотурбинного оборудования «ОДК — Газовые турбины». Ограничения также затронули гендиректора научно-исследовательского института точных приборов «Роскосмоса» и главу 81-го бронетанкового ремонтного завода.
Полный список опубликован в Официальном журнале ЕС. Под санкции подпали в том числе:

  • «ОДК — Пермские моторы» (производит двигатели для гражданской и транспортной авиации, а также газотурбинные установки);

  • дальневосточный завод «Звезда»;

  • центр судоремонта «Звездочка»;

  • Рыбинская верфь;

  • Горьковский завод аппаратуры связи им. А. С. Попова;

  • холдинг «Кордиант» и его гендиректор Дмитрий Горбачев;

  • глава Адмиралтейских верфей Андрей Быстров;

  • глава «Российских космических систем» «Роскосмоса» Дмитрий Автайкин;

  • глава специального конструкторского бюро Минобороны РФ Денис Горский;

  • гендиректор 81-го бронетанкового ремонтного завода Владимир Белакин;

  • президент российской Академии ракетных и артиллерийских наук Василий Буренка;

  • гендиректор научно-исследовательского института точных приборов «Роскосмоса» Виктор Иванов;

  • гендиректор Средне-Невского судостроительного завода ОСК Сергей Карачков;

  • гендиректор Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Дмитрий Новиков.

Министры иностранных дел стран ЕС сегодня согласовали 22-й пакет санкций против России. В перечень также включили 77 человек за участие в выборах в Госдуму в Донбассе и Новороссии.
Евросоюз
Санкции против России
Европа