В новый пакет санкций ЕС внесли «Газовые турбины» и руководство предприятий ОПК
«ОДК — Пермские моторы» (производит двигатели для гражданской и транспортной авиации, а также газотурбинные установки);
дальневосточный завод «Звезда»;
центр судоремонта «Звездочка»;
Рыбинская верфь;
Горьковский завод аппаратуры связи им. А. С. Попова;
холдинг «Кордиант» и его гендиректор Дмитрий Горбачев;
глава Адмиралтейских верфей Андрей Быстров;
глава «Российских космических систем» «Роскосмоса» Дмитрий Автайкин;
глава специального конструкторского бюро Минобороны РФ Денис Горский;
гендиректор 81-го бронетанкового ремонтного завода Владимир Белакин;
президент российской Академии ракетных и артиллерийских наук Василий Буренка;
гендиректор научно-исследовательского института точных приборов «Роскосмоса» Виктор Иванов;
гендиректор Средне-Невского судостроительного завода ОСК Сергей Карачков;
гендиректор Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Дмитрий Новиков.