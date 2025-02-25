В «Единой России» объяснили отказ депутатов думы Березовского переизбирать мэра

У депутатов думы Березовского (город-спутник Екатеринбурга) возник ряд вопросов к главе муниципального округа Евгению Писцову («Единая Россия»; ЕР), которые не были сняты к моменту голосования по вопросу об избрании главы, рассказал «Ъ-Урал» руководитель исполкома регионального отделения партии ЕР Дмитрий Жуков. По его словам, в партии прорабатывают организационные выводы после отказа депутатов от ЕР в думе Березовского поддержать кандидатуру господина Писцова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Березовского муниципального округа Евгений Писцов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава Березовского муниципального округа Евгений Писцов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«У нас есть возможность применить дисциплинарные взыскания, вплоть до исключения из партии, но пока такого не обсуждается»,— отметил господин Жуков.

Депутат заксобрания Свердловской области от ЕР и экс-мэр Березовского Вячеслав Брозовский, который отвечал за переизбрание Евгения Писцова, отметил в разговоре с «Ъ-Урал», что обсуждал голосование депутатов с Евгением Писцовым. «Я пришел с предложением, как можно получить поддержку депутатов и убедить их проголосовать за него, однако он абсолютно не стал слушать мои аргументы. Человек самостоятелен в своем выборе, если не хочет идти на компромисс, я не могу его переубедить, он же глава»,— сказал парламентарий.

С этим господин Брозовский опроверг информацию, что руководство Свердловской области ведет с ним переговоры об избрании мэра. Отмечалось, что парламентарий контролирует большинство депутатов местной думы и выступает против продления полномочий господина Писцова.

Выборы главы Березовского состоялись 30 января. Конкурсная комиссия допустила до голосования депутатов из 10 претендентов действующего мэра Евгения Писцова и начальника отдела инвестиционного развития местной администрации, жену личного водителя градоначальника Юлию Маслакову. В ходе заседания думы госпожа Маслакова, которую называли «техническим» кандидатом, большинством голосов была избрана главой Березовского. Депутаты тогда пояснили корреспонденту «Ъ-Урал», что голосовали «не за Юлию Маслакову, а против Евгения Писцова». Позже госпожа Маслакова попыталась оспорить в суде решение думы, указав на нарушение избирательного законодательства. На собственную инаугурацию она не явилась, в ближайшее время в Березовском буду назначены перевыборы. До этого времени главой муниципалитета остается мэр Евгений Писцов.

Василий Алексеев