Денис Паслер назначил врио мэра Березовского Владимира Шауракса

Губернатор Свердловской области Денис Паслер утвердил врио мэра Березовского главу Южного управленческого округа Владимира Шауракса. Как сообщили в департаменте информационной политики Среднего Урала, господин Шауракс приступит к исполнению обязанностей с 21 апреля. В разговоре с «Ъ-Урал» управляющий отметил, что сможет прокомментировать решение о его назначении после ознакомления с документом. «Как только буду с ним ознакомлен, если такое решение есть, я смогу прокомментировать. Пока я ничего не могу сказать, нахожусь в Каменске-Уральском на рабочем месте»,- сказал он.

Прошлый глава Березовского Евгений Писцов, который руководил городом с декабря 2011 года, написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Досрочную отставку градоначальника на внеочередном заседании поддержали депутаты местной думы. В департаменте информполитики пояснили, что решение господина Писцова связано с «переходом на новое место работы».

Владимир Шауракс занимает пост управляющего Южным управленческим округом региона с марта 2022 года. Ранее, с октября 2005 по июль 2011 года он работал заместителем прокурора Каменска-Уральского, позже — в организациях ЖКХ Каменска-Уральского и Екатеринбурга. В апреле 2016 года, после избрания Алексея Шмыкова главой Каменска-Уральского, возглавил аппарат администрации города. После перехода господина Шмыкова в правительство Свердловской области в 2021 году господин Шауракс был назначен его советником.

О возможной отставке господина Писцова после выхода из отпуска в ближайшее время «Ъ-Урал» стало известно на прошлой неделе. На тот момент мэр не стал отвечать на звонки корреспондента «Ъ-Урал».

Евгений Писцов руководил Березовским с декабря 2011 года (был избран на прямых выборах), в 2015 и 2019 годах местная дума переутверждала его на пост градоначальника. Широкую известность на федеральном уровне выборы главы города получили в январе 2025 года, когда представительный орган выступил против переизбрания мэра. По итогам голосования 17 из 23 депутатов одобрили «технического» кандидата, начальника отдела инвестиционного развития администрации Юлию Маслакову, по совместительству — супругу личного водителя Евгения Писцова. Чиновница отказалась вступать в должность из-за «атмосферы конфликта» и обратилась в суд с требованием признать решение об ее избрании недействительным (иск был удовлетворен в марте). Господин Писцов продолжил возглавлять Березовский до объявления нового конкурса на пост градоначальника.

По словам источника «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области, на решение думы тогда якобы повлиял бывший глава города, депутат заксобрания, генеральный директор группы компаний Brozex Вячеслав Брозовский. В разговоре с «Ъ-Урал» господин Брозовский признал, что обсуждал голосование депутатов с Евгением Писцовым, однако градоначальник, по его словам, не стал прислушиваться к советам, как получить поддержку думы. Собеседник добавил, что в мае областные власти договорились с представительным органом Березовского и Вячеславом Брозовским о переизбрании Евгения Писцова с условием, что мэр будет возглавлять город до 2026 года включительно, а затем либо перейдет в региональное правительство, либо станет областным депутатом.

В июле 2025 года дума Березовского со второй попытки одобрила переизбрание Евгения Писцова на четвертый срок. В его поддержку выступили 16 депутатов, двое — испортили бюллетень.

Василий Алексеев

Новости компаний Все