Мосгорсуд признал законным штраф Roblox за пропаганду запрещенной ЛГБТ

Весной Таганский суд признал Roblox Corporation виновной по ч. 4 ст. 6.21 КоАП и назначил ей штраф в 4 млн руб. Roblox был заблокирован в России в декабре 2025 года. Летом Минцифры сообщило о разблокировке платформы после выполнения компанией требований российского законодательства.