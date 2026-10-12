Мосгорсуд признал законным штраф Roblox за пропаганду запрещенной ЛГБТ
12.10.2026, 14:03
Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила в силе штраф, назначенный игровой платформе Roblox. Его присудили за пропаганду движения ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России), сообщила пресс-служба столичных судов.
Весной Таганский суд признал Roblox Corporation виновной по ч. 4 ст. 6.21 КоАП и назначил ей штраф в 4 млн руб. Roblox был заблокирован в России в декабре 2025 года. Летом Минцифры сообщило о разблокировке платформы после выполнения компанией требований российского законодательства.