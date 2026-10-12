Песков: Путин готов объявить перемирие в день выборов на Украине

При этом, по словам господина Пескова, 60-дневное перемирие, которое запрашивает президент Украины Владимир Зеленский, на самом деле нужно Киеву не для проведения выборов, а чтобы «собраться с силами, залечить раны и продолжить войну». На самом деле власти Украины не заинтересованы в президентских выборах, утверждает пресс-секретарь.