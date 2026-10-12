Песков: Путин готов объявить перемирие в день выборов на Украине
12.10.2026, 13:46
Президент России Владимир Путин будет готов дать указание о прекращении ударов по Украине в день выборов, если те состоятся. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
При этом, по словам господина Пескова, 60-дневное перемирие, которое запрашивает президент Украины Владимир Зеленский, на самом деле нужно Киеву не для проведения выборов, а чтобы «собраться с силами, залечить раны и продолжить войну». На самом деле власти Украины не заинтересованы в президентских выборах, утверждает пресс-секретарь.
Президентский срок Владимира Зеленского завершился в мае 2024 года, однако из-за действующего в стране военного положения провести выборы в стране невозможно. Президент США Дональд Трамп 10 октября говорил, что Украине пришло время выбирать нового главу государства, поскольку нынешний мог неоднократно завершить боевые действия, но «выбирает этого не делать».