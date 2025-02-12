Победители засудят

Победившая на выборах главы Березовского (город-спутник Екатеринбурга) Юлия Маслакова обратилась в суд с иском к думе муниципалитета, указав на нарушение избирательного законодательства. Она вышла в финал конкурса вместе с действующим мэром Евгением Писцовым и неожиданно набрала в три раза больше голосов, чем он. До голосования она пыталась взять самоотвод, но ее требования были проигнорированы. По мнению эксперта, суд может признать решение думы об избрании госпожи Маслаковой недействительным, поскольку законодательство исключает принудительный труд, в том числе, на позиции мэра.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Писцов и Юлия Маслакова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Писцов и Юлия Маслакова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Голосование депутатов думы Березовского по вопросу избрания главы муниципалитета прошло 30 января. Документы на участие в конкурсе на пост мэра подали 10 претендентов, включая председателя местной думы Алексея Горевого («Единая Россия», ЕР), однако конкурсная комиссия допустила до голосования депутатов только двух кандидатов: Евгения Писцова (ЕР) и начальника отдела инвестиционного развития местной администрации, жену личного водителя градоначальника Юлию Маслакову.

Администрацию Березовского муниципального округа с декабря 2011 года возглавлял единоросс Евгений Писцов, в октябре 2024 года у него истек третий срок полномочий. Среди причин негативного отношения думы к господину Писцову депутаты назвали неоправданную приватизацию объектов, «нерабочий отдел» ЖКХ и сомнительные закупки администрации.

Сразу после открытия заседания Юлия Маслакова заявила о снятии своей кандидатуры. Она отказалась представлять свою программу и вышла из зала заседаний. Председатель думы Алексей Горевой подчеркнул, что на этапе голосования вычеркнуть фамилии кандидатов из бюллетеня уже нельзя, и продолжил заседание. Несмотря на отсутствие претендента на пост мэра, большинство депутатов проигнорировали выступление действующего градоначальника Евгения Писцова (ЕР), и большинством голосов избрали мэром Юлию Маслакову. Госпожа Маслакова получила 17 голосов, господин Писцов — всего шесть.

Во вторник, 11 февраля, Юлия Маслакова подала иск к думе Березовского, следует из картотеки городского суда. Дело госпожи Маслаковой отнесено к категории «о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России». Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе суда, судья Лилия Чечулина примет решение по иску в течение трех рабочих дней. Содержание заявления госпожи Маслаковой в суде раскрывать не стали.

В течение 15 дней после избрания госпожа Маслакова должна была вступить в должность главы Березовского, однако на момент публикации этого не произошло.

По словам источника «Ъ-Урал» в региональном правительстве, Юлия Маслакова «отказалась от должности» из-за «атмосферы конфликта» на рабочем месте. Отмечалось, что областные власти остались недовольны голосованием депутатов, поскольку «глава не был избран».

В разговоре с корреспондентом «Ъ-Урал» депутаты пояснили, что голосовали «не за Юлию Маслакову, а против Евгения Писцова». По их словам, они попытались договориться с властями региона о допуске в финал «альтернативных» претендентов, однако их требования не были удовлетворены. «Когда до голосования допустили только объективно технического кандидата (помимо господина Писцова.— "Ъ-Урал"), нам не оставили выбора»,— пояснил один из собеседников.

Собеседник «Ъ-Урал» добавил, что областное руководство ведет консультации по избранию главы с депутатом заксобрания региона от ЕР, генеральным директором группы компаний Brozex Вячеславом Брозовским, который возглавлял администрацию Березовского в 2004–2010 годах. По словам собеседника, парламентарий контролирует большинство депутатов местной думы, и выступает против переизбрания господина Писцова. Теперь в Березовском должны быть назначены перевыборы. До этого времени главой муниципалитета остается мэр Евгений Писцов.

Березовский городской суд может признать голосование депутатов за избрание мэром Юлии Маслаковой недействительным, считает старший партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай.

«Российская Конституция исключает возможность принудительного труда, в том числе, на позиции главы города. Избрание мэром человека, который снял свою кандидатуру и явно отказывается вступать в данную должность, делает невозможным ее понуждения к этому, даже вне зависимости от признания действительным самого голосования. Иное является лишь правовым пуризмом — формой, лишенной содержания»,— подчеркнул господин Тай.

Василий Алексеев