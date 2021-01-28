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Фото: vk.com/ku_pressa

Экс-глава Каменска-Уральского назначен заместителем губернатора Свердловской области

Алексей Шмыков будет курировать три министерства и департамент ветеринарии

Бывший глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков назначен заместителем губернатора Свердловской области, сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП). Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Алексей Шмыков будет курировать деятельность министерства промышленности и науки, министерства природных ресурсов, министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка, а также департамент ветеринарии.

Напомним, господин Шмыков с 2014 по 2016 год занимал пост первого замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области. С марта 2016 года занимал пост главы Каменска-Уральского. Городские депутаты приняли отставку Алексея Шмыкова сегодня, 28 января.

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