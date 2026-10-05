Мэры собрали большинство

После сентябрьских выборов к работе приступили новые составы дум 34 муниципалитетов Свердловской области. По итогам голосования «Единая Россия» увеличила в них число своих депутатов на 18%, а оппозиция лишилась почти половины мест. Партии власти удалось усилить контроль и над проблемными думами Среднеуральска, Режа и Березовского, находящихся в противостоянии с мэрами. По мнению эксперта, рост фракций «Единой России» не гарантирует избавление городов от конфликтов.

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Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Единый день голосования

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Всего за 540 мандатов в думах 34 муниципалитетов Свердловской области в рамках трехдневного голосования 18-20 сентября боролись 1,4 тыс. кандидатов. Больше всех участников баллотировалось от «Единой России» (537 человек). Далее следуют самовыдвиженцы (404), кандидаты КПРФ (154), ЛДПР (148), «Новых людей» (110) и «Справедливой России» (93).

По сравнению с кампанией 2021 года позиции улучшили «Единая Россия» и «Новые люди» — партия власти взяла 410 мест вместо 334, а оппозиционное объединение получило пять мандатов вместо одного.

Представители иных политических сил сообщили об ухудшении результата: количество избранных самовыдвиженцев по сравнению с 2021 годом снизилось со 149 до 84, депутатов от КПРФ — с 30 до 26, от «Справедливой России» — с 25 до восьми, от ЛДПР — с девяти до семи.

Источник «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области отметил, что региональные власти оценили итоги выборов в местные думы как «превосходные». Собеседник указал, что в шести муниципалитетах представители «Единой России» получили больше половины мест, в 24 — больше двух третей, а в трех — абсолютное большинство, что позволяет им «набирать кворум для проведения заседаний и принимать решения без оглядки на другие партии». «Такого результата "Единая Россия" на местных выборах никогда не достигала — всегда были минимум три-четыре думы, выборы в которые она проигрывала»,— напомнил собеседник.

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Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ Дума Среднеуральска

Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ

Среднеуральск

В думе Среднеуральска (город-спутник Екатеринбурга) «Единая Россия» не могла получить квалифицированное большинство с 2011 года. В результате в досрочные отставки ушли два мэра — Владислав Козлов (руководил муниципалитетом в 2016-2018 годах) и Александр Ковальчик (глава в 2021-2023 годах). Депутаты признавали их работу неудовлетворительной и блокировали многие решения администрации, включая бюджет города на 2023 год. По данным «Ъ-Урал», губернатор Денис Паслер поставил задачу действующему мэру, главе местного отделения «Единой России» Алексею Стасенку собрать «контролируемую думу».