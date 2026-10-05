Мэры собрали большинство
«Единая Россия» получила 75% мандатов в 34 местных думах Свердловской области
После сентябрьских выборов к работе приступили новые составы дум 34 муниципалитетов Свердловской области. По итогам голосования «Единая Россия» увеличила в них число своих депутатов на 18%, а оппозиция лишилась почти половины мест. Партии власти удалось усилить контроль и над проблемными думами Среднеуральска, Режа и Березовского, находящихся в противостоянии с мэрами. По мнению эксперта, рост фракций «Единой России» не гарантирует избавление городов от конфликтов.
Единый день голосования
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
Всего за 540 мандатов в думах 34 муниципалитетов Свердловской области в рамках трехдневного голосования 18-20 сентября боролись 1,4 тыс. кандидатов. Больше всех участников баллотировалось от «Единой России» (537 человек). Далее следуют самовыдвиженцы (404), кандидаты КПРФ (154), ЛДПР (148), «Новых людей» (110) и «Справедливой России» (93).
По сравнению с кампанией 2021 года позиции улучшили «Единая Россия» и «Новые люди» — партия власти взяла 410 мест вместо 334, а оппозиционное объединение получило пять мандатов вместо одного.
Представители иных политических сил сообщили об ухудшении результата: количество избранных самовыдвиженцев по сравнению с 2021 годом снизилось со 149 до 84, депутатов от КПРФ — с 30 до 26, от «Справедливой России» — с 25 до восьми, от ЛДПР — с девяти до семи.
Источник «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области отметил, что региональные власти оценили итоги выборов в местные думы как «превосходные». Собеседник указал, что в шести муниципалитетах представители «Единой России» получили больше половины мест, в 24 — больше двух третей, а в трех — абсолютное большинство, что позволяет им «набирать кворум для проведения заседаний и принимать решения без оглядки на другие партии». «Такого результата "Единая Россия" на местных выборах никогда не достигала — всегда были минимум три-четыре думы, выборы в которые она проигрывала»,— напомнил собеседник.
Дума Среднеуральска
Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ
Среднеуральск
В думе Среднеуральска (город-спутник Екатеринбурга) «Единая Россия» не могла получить квалифицированное большинство с 2011 года. В результате в досрочные отставки ушли два мэра — Владислав Козлов (руководил муниципалитетом в 2016-2018 годах) и Александр Ковальчик (глава в 2021-2023 годах). Депутаты признавали их работу неудовлетворительной и блокировали многие решения администрации, включая бюджет города на 2023 год. По данным «Ъ-Урал», губернатор Денис Паслер поставил задачу действующему мэру, главе местного отделения «Единой России» Алексею Стасенку собрать «контролируемую думу».Помимо 15 единороссов на мандаты в городской думе претендовали шесть самовыдвиженцев и 32 кандидата от оппозиционных партий, включая экс-спикера Вениамина Бикташева, бывшего мэра в 2019-2021 годах Андрея Зашляпина (оба шли в качестве самовыдвиженцев) и ряд политиков от местных управляющих компаний, выступающих против господина Стасенка.
Здание администрации и думы Режа
Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ
Реж
В думе Режа интересы «Единой России» с 2021 года представляли только 10 депутатов из 20, что дало возможность каждой политической силе блокировать рассмотрение ряда вопросов за счет игнорирования заседаний и отсутствия кворума. Тактика была трижды применена при рассмотрении вопроса об избрании мэра в 2025 году — поддерживаемый губернатором врио главы Евгений Чепчугов на протяжении четырех месяцев не мог вступить в должность градоначальника. Дума одобрила его кандидатуру только с четвертой попытки после того, как на ситуацию обратил внимание Денис Паслер. Губернатор тогда пообещал, что депутаты «сделают выбор и утвердят главу».
Задача по формированию «управляемой думы» по итогам выборов была поставлена и господину Чепчугову.
По итогам голосования изменилось только число депутатов от оппозиции: КПРФ увеличила фракцию до двух человек, «Новые люди» впервые избрали своего депутата, число самовыдвиженцев выросло с одного до четырех, а количество представителей «Справедливой России» сократилось с восьми до трех.
Источник «Ъ-Урал» в свердловском правительстве заверил, что даже при отсутствии квалифицированного большинства у «Единой России» «повтора прошлых кризисов в работе думы не ожидается». «Есть сторонники партии среди самовыдвиженцев»,— пояснил собеседник.
Евгений Чепчугов в разговоре с «Ъ-Урал» подчеркнул, что отношения между мэрией и думой после выборов станут «более управляемыми». «Здесь не может быть разногласий, мы решаем не политические, а хозяйственные вопросы. Если будут снова возникать сложности, то без меня они не договорятся — им нужен переговорщик»,— пояснил мэр.
Здание администрации и думы Березовского муниципального округа
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
Березовский
В январе 2025 года город-спутник Екатеринбурга привлек широкое внимание после отказа местной думы переизбрать мэра Евгения Писцова и решения утвердить новым главой жену его водителя, начальника отдела инвестиционного развития администрации Юлию Маслакову. Несмотря на наличие у «Единой России» квалифицированного большинства (19 мест из 25), именно депутаты от партии власти выступили с инициативой отставки главы. По данным «Ъ-Урал», на позицию гордумы повлиял гендиректор группы компаний Brozex, депутат заксобрания, экс-мэр Вячеслав Брозовский, у которого произошел конфликт с господином Писцовым.
Позже, в мае, областные власти договорились с депутатами и Вячеславом Брозовским о переизбрании Евгения Писцова по итогам нового конкурса на пост главы. Главным условием стала отставка градоначальника в 2026 году и его переход в региональное правительство или заксобрание. В июле, после решения думы о поддержке кандидатуры господина Писцова, спикер Алексей Горевой («Единая Россия»), который претендовал на пост мэра, заявил о необходимости оставить конфликты и объединиться вокруг фигуры Дениса Паслера.
В апреле Евгений Писцов подал в отставку и в сентябре избрался в областной парламент от «Единой России» по Березовскому округу. Его сменщик Владимир Шауракс, который на протяжении пяти месяцев работает в должности врио главы, заявил о намерении найти точки соприкосновения с элитами и завершить конфликт в городе.
По итогам голосования в сентябре все 25 мандатов в местной думе взяли кандидаты от «Единой России», включая 12 человек, которые выступали за увольнение Евгения Писцова.
На первом заседании в понедельник 24 депутата поддержали переизбрание Алексея Горевого на должность спикера, а 12 октября политики рассчитывают большинством голосов утвердить градоначальником Владимира Шауракса.
Политолог Александр Белоусов подчеркнул, что большинство депутатов от «Единой России» в думах не гарантирует избавление городов от местных конфликтов. «Если не устранить загашенные конфликты, то выиграть одни выборы недостаточно — при изменении ситуации оппозиция вновь увеличит фракции. Нужно работать с элитами, в которых есть протест, и выстраивать отношения с партиями, иначе конфликты будут продолжаться»,— предостерег эксперт.