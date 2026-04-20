Отставка подъехала
В Березовском сменился мэр
Глава Березовского (город-спутник Екатеринбурга) Евгений Писцов ушел в отставку и подал документы на участие в праймериз «Единой России» для выдвижения в заксобрание Свердловской области. Исполняющим обязанности мэра назначен руководитель Южного управленческого округа Владимир Шауракс.
Евгений Писцов (слева) уступил кресло мэра Березовского Владимиру Шаураксу (справа)
Евгений Писцов возглавлял Березовский с декабря 2011 года — более 14 лет. Широкую известность он получил в январе 2025 года, когда пытался переизбраться на четвертый срок. Гордума, находящаяся с ним в конфликте, проголосовала за альтернативного кандидата — начальника отдела инвестиционного развития местной администрации Юлию Маслакову, по совместительству — супругу личного водителя господина Писцова.
Однако госпожа Маслакова обратилась в суд с требованием признать решение об ее избрании незаконным. В марте 2025 года ее иск был удовлетворен, а господин Писцов продолжил возглавлять Березовский до объявления нового конкурса на пост градоначальника.
По данным «Ъ-Урал», в мае 2025 года областные власти договорились с депутатами городской думы и имеющим на них влияние крупным местным бизнесменом и политиком Вячеславом Брозовским о переизбрании Евгения Писцова с условием, что он будет возглавлять город до 2026 года включительно, а затем перейдет в региональное правительство или заксобрание.
В июле депутаты практически единогласно поддержали господина Писцова на посту мэра.
Евгений Писцов ушел в отставку с поста мэра сразу после выхода из отпуска 20 апреля. В этот же день он подал заявку на праймериз «Единой России» для выдвижения в заксобрание Свердловской области по Березовскому одномандатному округу. Интересы избирателей Березовского и ряда других городов в региональном парламенте с 2016 года представляет Вячеслав Брозовский — бывший мэр Березовского, генеральный директор группы компаний Brozex. По словам источника «Ъ-Урал» в свердловском правительстве, он может переизбраться в заксобрание по списку «Единой России» от Березовской территориальной группы или выдвинуться в Госдуму по Березовскому одномандатному округу вместо действующего депутата Сергея Чепикова («Единая Россия»).
Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил врио мэра Березовского с 21 апреля руководителя Южным управленческим округом региона Владимира Шауракса, который возглавлял предыдущие конкурсные комиссии по отбору кандидатов на выборах главы города. Господин Шауракс признался «Ъ-Урал», что решение для него стало неожиданным: «Как только буду с ним ознакомлен, я смогу его прокомментировать».
Председатель думы Березовского Алексей Горевой заявил об уверенности, что между депутатами и врио мэра сложатся «рабочие отношения».
«Я целиком и полностью доверяю опыту губернатора, который назначает этого человека»,— пояснил «Ъ-Урал» спикер.
Итоги работы Евгения Писцова председатель комментировать отказался.
Источник «Ъ-Урал» в свердловском правительстве напомнил, что Березовский входит в Южный управленческий округ Владимира Шауракса, в связи с чем чиновник «прекрасно знает город и всех депутатов думы лично».
«Денис Паслер ставит задачи сохранить высокие темпы развития города, которые задал Евгений Писцов при поддержке губернатора, и ликвидировать конфликт в местных элитах. Никто не сомневается, что Владимир Шауракс их выполнит, очень перспективный руководитель»,— добавил собеседник.
Владимир Шауракс равноудален от политических сил в Березовском, что позволит решить затяжной конфликт в городе, считает руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин. «В рамках избирательной кампании будут обнародованы проблемы территории и предложены вариант их решения от региональных властей. На гребне этой волны Владимир Шауракс получит поддержку у политических элит и избирателей»,— пояснил он.
По словам политтехнолога Александра Ханина, господин Шауракс, который в 2016-2021 годах руководил аппаратом администрации Каменска-Уральского, рассматривался в качестве приемника мэра Алексея Шмыкова после его утверждения заместителем губернатора Свердловской области в 2021 году (с декабря 2025 года — первый заместитель главы региона — министра промышленности и науки).
«Утверждение врио главы Березовского — это начало карьеры. Он всегда был в тени начальником, но сейчас вышел на первую позицию, поруководит и пойдет дальше»,— считает эксперт.